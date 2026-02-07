Nach drei Söhnen konnten Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia vor einem Jahr noch ein Mädchen begrüßen. In den ersten zwölf Monaten hat Prinzessin Ines bereits einige Auftritte absolviert.
Für Carl Philip (46) und Sofia (41) steht am heutigen Samstag ein besonderer privater Anlass an: Das schwedische Prinzenpaar kann den ersten Geburtstag seines Nesthäckens zelebrieren. Prinzessin Ines komplettierte die Familie am 7. Februar 2025. In ihrem ersten Lebensjahr hat die kleine Herzogin von Västerbotten schon einiges erlebt. Und bald steht schon die nächste große Feier an.