Nach drei Söhnen konnten Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia vor einem Jahr noch ein Mädchen begrüßen. In den ersten zwölf Monaten hat Prinzessin Ines bereits einige Auftritte absolviert.

Für Carl Philip (46) und Sofia (41) steht am heutigen Samstag ein besonderer privater Anlass an: Das schwedische Prinzenpaar kann den ersten Geburtstag seines Nesthäckens zelebrieren. Prinzessin Ines komplettierte die Familie am 7. Februar 2025. In ihrem ersten Lebensjahr hat die kleine Herzogin von Västerbotten schon einiges erlebt. Und bald steht schon die nächste große Feier an.

Ein ungeplantes Geschenk Ines ist das vierte Kind des Paares und zugleich die erste Tochter nach drei Söhnen: Prinz Alexander (9), Prinz Gabriel (8) und Prinz Julian (4). In einem Interview mit der "Vogue Scandinavia" verriet Sofia noch während ihrer Schwangerschaft, dass die Kleine nicht geplant gewesen sei. Sie bezeichnete ihre Tochter damals liebevoll als "Bonus-Baby".

Wie das schwedische Königshaus in Stockholm mitteilte, wurde die kleine Prinzessin an einem Freitagmittag geboren. In der offiziellen Mitteilung des Königshauses hieß es wörtlich: "Das Büro des Reichsmarschalls freut sich mitzuteilen, dass Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Sofia am Freitag, dem 7. Februar 2025, um 13:10 Uhr im Krankenhaus von Danderyd eine gesunde Tochter zur Welt gebracht hat." Wenige Tage später teilten die Royals erste Bilder mit allen vier Kindern. Auf zwei Schwarz-Weiß-Aufnahmen posierten die drei Brüder mit ihrer kleinen Schwester. Dazu schwärmten die frischgebackenen Vierfach-Eltern von ihrem "perfekten kleinen Quartett".

Ein Name mit Bedeutung

Die kleine Prinzessin bekam die Vornamen Ines Marie Lilian Silvia. Diese ehren gleich mehrere wichtige Frauen in der Familie: Sofias Mutter Marie Britt Rotman, Großmutter Königin Silvia (82) sowie die verstorbene Prinzessin Lilian (1915-2013), Tante von König Carl XVI. Gustaf (79). Der Rufname Ines ist die spanische Version von Agnes und stammt vom altgriechischen "hagnos" ab, was "Die Heilige" oder "Die Reine" bedeutet. Bei der offiziellen Namensverkündung sorgte ausgerechnet König Carl XVI. Gustaf für einen Lacher, als er den Namen seiner Enkelin versehentlich als "Inse" aussprach.

Ines trägt den Titel Herzogin von Västerbotten und belegt den achten Platz der Thronfolge hinter ihrer Tante, Kronprinzessin Victoria (48), deren zwei Kindern, ihrem Vater Carl Philip und ihren drei Brüdern.

Die ersten Auftritte

Die kleine Prinzessin feierte ihr royales Termin-Debüt schon wenige Wochen nach ihrer Geburt: am 30. April 2025 anlässlich des 79. Geburtstags ihres Großvaters Carl Gustaf. Auf dem Arm ihrer Mutter durfte sie zum ersten Mal auf dem Balkon des königlichen Schlosses in Stockholm dabei sein. Auch am schwedischen Nationalfeiertag am 6. Juni feierte sie mit und verzückte die Schweden in einer blau-gelben Minitracht.

Am 13. Juni folgte schon der nächste große Auftritt. Diesmal stand die vier Monate alte Ines selbst im Mittelpunkt. Am 13. Juni wurde sie in der Schlosskirche von Drottningholm getauft. Ihre Eltern hatten für den Anlass ein besonderes Datum gewählt - ihren zehnten Hochzeitstag. Eine ihrer Taufpatinen ist ihre Cousine Prinzessin Estelle (13), die später einmal Königin werden wird.

Turbulenter Dezember

Der letzte Monat des Jahres 2025 stand für die Prinzenfamilie zwischen Skandal und Adventsstimmung. Am dritten Adventssonntag veröffentlichten Sofia und Carl Philip ein Video, in dem alle vier Kinder die dritte Adventskerze anzündeten. Mitte Dezember waren die Geschwister dann auch beim traditionellen Weihnachtsbaumschmücken ihrer Großmutter Königin Sofia im Schloss dabei.

Gleichzeitig geriet Ines Mutter im Dezember unter massivem öffentlichen Druck: Der schwedische Hof hatte bestätigt, dass Sofia Anfang der 2000er Jahre den später verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) bei mehreren gesellschaftlichen Anlässen getroffen hatte. In der Hochphase der Berichterstattung blieb die 41-Jährige der Verleihung des Nobelpreises fern, was mit ihren Verpflichtungen als Mutter begründet wurde. Insgesamt hatte Sofia 2025 wegen ihrer Babypause nur ausgewählte Termine wahrgenommen. Nun soll sie allmählich wieder häufiger auftreten. Am 10. Februar wird sie etwa beim "Ctrl + Rights Youth Summit" erwartet.

Am 30. April feiert ihr Großvater 80. Geburtstag

Auch Ines dürfte in ihrem zweiten Lebensjahr wohl wieder in der Öffentlichkeit zu sehen sein. Einen guten Grund gibt es schon bald: Am 30. April wird ihr Großvater 80 Jahre alt - dann gibt es womöglich einen weiteren Balkon-Auftritt für die kleine Prinzessin. Am 19. Juni können Carl Gustaf und Silvia dann noch ihren 50. Hochzeitstag begehen. Vielleicht feiert auch dann ihr jüngstes Enkelkind mit.