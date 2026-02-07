Schwedens Prinzessin Ines, die Tochter von Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia, feiert am 7. Februar ihren ersten Geburtstag. Zum Ehrentag teilen ihre Eltern ein neues Foto und nennen die Kleine ihren "Sonnenschein".

Prinz Carl Philip (46) und Prinzessin Sofia (41) haben allen Grund zum Feiern: Ihr jüngstes Kind, Prinzessin Ines, wird am Samstag ein Jahr alt. Auf ihrem offiziellen Instagram-Account gratulieren die stolzen Eltern mit einem neuen Foto ihrer Tochter. "Heute feiern wir unseren kleinen Sonnenschein Ines, die ein Jahr alt wird", heißt es dazu.

Das Geburtstagsbild zeigt die kleine Prinzessin in einem hellblauen Kleidchen mit Rüschenkragen und -ärmeln. In ihren noch spärlichen Haaren trägt sie eine kleine blaue Schleife, in der Hand hält sie ein buntes Armband. So strahlt Ines mit ihren ersten Zähnchen fröhlich in die Kamera.

In einer Story veröffentlicht das Prinzenpaar zudem noch ein weiteres Foto, auf dem sich das Geburtstagskind an einem Fenster hochgezogen hat und neugierig nach draußen blickt.

"Bonus-Baby" und Schwedens Liebling

Ines kam am 7. Februar 2025 im Krankenhaus von Danderyd zur Welt, wie das Büro des Reichsmarschalls damals offiziell mitteilte. Als viertes Kind und erste Tochter nach den Söhnen Prinz Alexander (9), Prinz Gabriel (8) und Prinz Julian (4) machte sie das Familienglück komplett. Ihre Mutter hatte in einem Interview mit der "Vogue Scandinavia" noch während der Schwangerschaft verraten, dass die Kleine nicht geplant gewesen sei - und sie liebevoll als "Bonus-Baby" bezeichnet. Wenige Tage nach der Geburt teilten die frischgebackenen Vierfach-Eltern Schwarz-Weiß-Aufnahmen der vier Geschwister und schwärmten von ihrem "perfekten kleinen Quartett".

Ines' erstes Lebensjahr hatte es schon in sich. Bereits am 30. April gab sie auf dem Balkon des königlichen Schlosses in Stockholm ihr öffentliches Debüt im Arm ihrer Mutter, anlässlich des 79. Geburtstags von König Carl Gustaf. Am schwedischen Nationalfeiertag am 6. Juni verzückte sie die Landsleute dann in einer blau-gelben Minitracht. Den wohl größten Moment erlebte die Herzogin von Västerbotten am 13. Juni, als sie unter anderem mit Cousine Prinzessin Estelle (13) als Taufpatin getauft wurde. Ihre Eltern hatten für die Zeremonie bewusst ihren zehnten Hochzeitstag gewählt.

In der schwedischen Thronfolge belegt Ines den achten Platz hinter ihrere Tante Kronprinzessin Victoria (48), ihrer Taufpatin Estelle und Cousin Prinz Oscar, ihrem Vater Carl Philip sowie ihren drei Brüdern.