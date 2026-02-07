Schwedens Prinzessin Ines, die Tochter von Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia, feiert am 7. Februar ihren ersten Geburtstag. Zum Ehrentag teilen ihre Eltern ein neues Foto und nennen die Kleine ihren "Sonnenschein".
Prinz Carl Philip (46) und Prinzessin Sofia (41) haben allen Grund zum Feiern: Ihr jüngstes Kind, Prinzessin Ines, wird am Samstag ein Jahr alt. Auf ihrem offiziellen Instagram-Account gratulieren die stolzen Eltern mit einem neuen Foto ihrer Tochter. "Heute feiern wir unseren kleinen Sonnenschein Ines, die ein Jahr alt wird", heißt es dazu.