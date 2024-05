18 Das Foto von Charlotte hat ihre Mutter Kate geknipst. Foto: dpa/The Prince And Princess Of Wales

Die Tochter von Prinzessin Kate und Prinz William feiert ihren neunten Geburtstag – und die Öffentlichkeit freut sich über einen neuen Schnappschuss von Charlotte.











Das britische Königshaus hält an einer lieb gewonnenen Tradition fest und veröffentlicht am neunten Geburtstag von Prinzessin Charlotte ein neues Foto von ihr. Darauf lehnt sie lässig an einem mit Blumen umrankten Zaun und lächelt fröhlich in die Kamera ihrer Mutter. Prinzessin Kate ist bekannt dafür, die Geburtstagsfotos ihrer Kinder selbst zu knipsen – so auch dieses Mal. Viele Kommentare auf Instagram, wo das Bild gepostet wurde, drehen sich darum, wie hübsch und natürlich Charlotte darauf aussehe.