Heidi Klum musste in ihrer Model-Castingshow aussetzen, Tochter Leni übernahm. Wie sie die Jury-Rolle meisterte und was sie am meisten überraschte.

Köln - Man könnte meinen, nach 20 Staffeln von "Germany's Next Topmodel" bereits so ziemlich alles gesehen zu haben. Doch in ihrer Castingshow für Models schafft es Heidi Klum (52) immer wieder, ihre Zuschauerinnen und Zuschauer zu überraschen: Dieses Mal moderierte die Model-Mama ihre Sendung nicht selbst. Wegen Krankheit fiel sie den Angaben des Senders ProSieben nach aus.

Stattdessen schickte Heidi Klum ihre Tochter Leni (21) als Vertretung. Zusammen mit US-Model Brooks Nader übernahm sie am Donnerstag die Aufgaben der Jury – inklusive Mama Heidis berühmtem Satz: "Ich habe heute leider kein Foto für dich!"

Die Folge mit Leni Klum als GNTM-Chefin war bereits die zwölfte Folge der aktuellen 21. Staffel.

Harte Arbeit als Model-Mama

Am Ende der Folge zeigte sich Leni Klum überrascht über den anstrengenden Job als Model-Mama: "Das ist wirklich harte Arbeit", sagte die 21-Jährige. "Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass meine Mutter das jede Woche macht. Ich bin gerade total fertig."

Mutter Heidi aber war schon vorab zufrieden mit der Leistung ihrer Tochter. Schon vor der Ausstrahlung schrieb sie auf Instagram: "Zumindest eins ist schon mal sicher: Ich bin eine unglaublich stolze Mama"

Großes Umstyling wartet auf die Models

Nicht so erfolgreich lief die Folge für die Kandidaten Lukas und Jill. Leni entschied, die beiden nach Hause zu schicken. Dabei wartet auf einige Model-Anwärterinnen und -Anwärter kommende Woche ein Highlight jeder Staffel: Das große Umstyling steht an.