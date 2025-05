Tochter von David Beckham: Brooklyn Beckham schwärmt von besonderer Vater-Verbindung

Inmitten von Krisengerüchten, die britische Medien verbreiten, hat sich David Beckhams (50) Sohn Brooklyn (26) über seine gemeinsame Vergangenheit mit seinem Vater geäußert. Im Rahmen eines ausführlichen Berichts der britischen "Times" über einen Influencer-Auftritt in Miami erklärte er, dass seine Liebe zum Motorsport schon "sehr früh" begonnen habe. Und weiter: "Das ist etwas, das mich und meinen Vater verbunden hat."

Brooklyn Beckham schwärmt von den Autos seines Vaters David

Beckham hielt sich Anfang März in Miami auf, um für die Formula E Werbung zu betreiben. Gemeinsam mit anderen Influencern und beispielsweise Ex-Fußballer Sergio Agüero (36) drehte Beckham am Rande eines Formula-E-Rennens in einem echten Renn-Boliden einige Runden. In diesem Zusammenhang fielen die eingangs erwähnten Kommentare zur besonderen Verbindung zu Vater David über den Motorsport.

Lesen Sie auch

"Mein Vater hatte schon einige ziemlich coole Autos", verriet der jüngere Beckham noch. Das Lieblingsauto der Fußball-Legende sei ein "Jaguar von 1954, den ich nur sehr selten fahre, nur wenn das Wetter perfekt ist".

Seit 2022 mit Milliardärstochter Nicola Peltz-Beckham verheiratet

Auf Instagram kommt Brooklyn Beckham auf über 16 Millionen Followerinnen und Follower. Der junge Mann, der als ein Beispiel für ein sogenanntes Nepo-Baby gilt, strebte in seiner Jugend eine Karriere als Profifußballer an. Mittlerweile ist er unter anderem als Unternehmer tätig. Seine Soßenmarke Cloud23 stellte er erstmalig im vergangenen Jahr vor.

Zuvor war Brooklyn Beckham unter anderem als Fotograf tätig, veröffentlichte ein Fotobuch und betrieb eine eigene Online-Kochsendung. Verheiratet ist er seit 2022 mit der Milliardärstochter Nicola Peltz-Beckham (30). Erst im vergangenen Monat feierte das Paar seinen dritten Hochzeitstag. In einer Instagram-Story teilte Brooklyn Beckham Anfang April eine liebevolle Nachrichte an seine Ehefrau. "Liebe Nicola, alles Gute zum Jahrestag, Baby. Ich liebe dich so sehr und ich verliebe mich mit jeder Sekunde mehr in dich", schwärmte der älteste Sohn von David und Victoria Beckham (51) damals.