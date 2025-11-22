Tochter von Caroline Kennedy: Kennedy-Enkelin Tatiana Schlossberg ist unheilbar an Leukämie erkrankt

Tatiana Schlossberg, Tochter von Caroline Kennedy und Enkelin von John F. Kenendy, hat unheilbare Leukämie. In einem Essay schreibt sie über Diagnose, Behandlung, Rückfälle und Unterstützung ihrer Familie.
Tatiana Schlossberg (35), Tochter von Caroline Kennedy (67) und Edwin Schlossberg (80), ist unheilbar an Blutkrebs erkrankt. Ihre Leukämie-Erkrankung machte die Enkelin des 35. US-Präsidenten John F. Kennedy (1917-1963) in einem Gastbeitrag des Magazins "The New Yorker" öffentlich. Demnach stellten die Ärzte kurz nach der Geburt ihrer Tochter im Mai 2024 die Diagnose. Sie hatten eine zu geringe Anzahl an weißen Blutkörperchen festgestellt. "Die Diagnose lautete akute myeloische Leukämie mit einer seltenen Mutation namens Inversion 3", schreibt Schlossberg in dem Essay.