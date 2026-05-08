Tochter Viviana kam zur Welt: Trump-Sprecherin Karoline Leavitt ist erneut Mutter geworden
Karoline Leavitt. Foto: imago/Newscom World / Tom Williams

Karoline Leavitt, Pressesprecherin von US-Präsident Donald Trump, ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Bereits am 1. Mai kam Tochter Viviana zur Welt - und die Welt erfährt es aus einem pastellrosa Kinderzimmer via Instagram.

Karoline Leavitt (28), die Pressesprecherin von US-Präsident Donald Trump (79), ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Am 1. Mai kam Tochter Viviana - "Vivi" genannt - zur Welt, wie Leavitt via Instagram mitteilte. Vater ist Immobilienentwickler Nicholas Riccio (60), mit dem Leavitt seit Januar 2025 verheiratet ist und seit 2024 einen gemeinsamen Sohn, den 21 Monate alten Niko, hat.

 

"Sie ist perfekt und gesund, und ihr großer Bruder gewöhnt sich freudig an das Leben mit seiner neuen kleinen Schwester", schrieb Leavitt auf ihrem Profil, dem rund drei Millionen Menschen folgen. "Wir genießen jeden Moment in unserer glückseligen Neugeborenen-Blase." Leavitt postete dazu ein Foto aus einem pastellrosa Kinderzimmer, das Neugeborene auf ihrem Arm. Im Regal hinter ihr stehen Bücher mit Titeln wie "Meine erste Bibel" und Sprachlernbücher über Washington, daneben ein mit rosa Schleife verziertes Hochzeitsfoto.

Dramatischer Moment vor der Geburt

Die letzten Tage vor dem Geburtstermin verliefen alles andere als ruhig. Leavitts eigentlich letzter Arbeitstag vor dem Mutterschaftsurlaub war der 24. April, doch wenige Tage später stand sie erneut am Podium. Beim White House Correspondents' Dinner erlebte sie einen Zwischenfall der besonderen Art: Als ein Mentalist auf der Bühne versuchte, den Namen des ungeborenen Babys zu erraten, und tatsächlich "Vivian" sagte, versuchte nahezu zeitgleich ein Bewaffneter, in den Veranstaltungsbereich einzudringen. Sicherheitskräfte konnten den potentiellen Attentäter jedoch überwältigen. Leavitt organisierte daraufhin noch in derselben Nacht eine Pressekonferenz, um das Geschehene einzuordnen.

Am darauffolgenden Montag, dem 27. April, trat sie noch einmal vor die Kameras, bevor sie endgültig in die Babypause ging. "Ich habe diese Gebete während der gesamten Zeit wirklich gespürt", schrieb sie in ihrem Instagram-Post, "Gott ist gut." Leavitts Schwangerschaft war eine Premiere: Sie ist die erste Pressesprecherin des Weißen Hauses, die dieses Amt schwanger ausgeübt hat - und das mit 28 Jahren als jüngste Person, die je diese Funktion bekleidet hat.

Die Ankündigung ihrer Schwangerschaft hatte sie bereits im Dezember 2024 mit einem Instagram-Bild vor dem Weihnachtsbaum öffentlich gemacht: "Das größte Weihnachtsgeschenk, um das wir je bitten könnten - ein Mädchen, das im Mai 2026 kommt." Wann Leavitt nach der Geburt von Tochter Viviana ins Weiße Haus zurückkehren wird, ist noch offen. Laut einem Bericht des Magazins "Politico" aus dem April wird es keinen formalen Ersatz für sie geben.

 