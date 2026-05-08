Tochter Viviana kam zur Welt: Trump-Sprecherin Karoline Leavitt ist erneut Mutter geworden

Karoline Leavitt (28), die Pressesprecherin von US-Präsident Donald Trump (79), ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Am 1. Mai kam Tochter Viviana - "Vivi" genannt - zur Welt, wie Leavitt via Instagram mitteilte. Vater ist Immobilienentwickler Nicholas Riccio (60), mit dem Leavitt seit Januar 2025 verheiratet ist und seit 2024 einen gemeinsamen Sohn, den 21 Monate alten Niko, hat.