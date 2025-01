Tochter übernimmt Firma in Sindelfingen: Die Herrin seltener Ringe

1 Chiara Buschmann eignet sich seit der Übernahme des Geschäfts auch die handwerklichen Fertigkeiten an. Foto: / sts

Chiara Buschmann hat das Familienunternehmen Sindelfinger Holzringe übernommen – und direkt einen Wirtschaftspreis gewonnen. Die Produkte der Firma haben Seltenheitswert.











Chiara Buschmann steht im Ausfallschritt in der großen Halle in der Kolumbusstraße in Sindelfingen und drückt einen Holzring gleichmäßig gegen einen Tellerschleifer. Es ist eine von vielen Maschinen, die in dem weitläufigen Gebäude stehen. Vor beinahe hundert Jahren wurde die Holzringfabrik von den Brüdern Eugen, Ernst und Christian Berstecher gegründet und ist heute noch in Familienhand: Chiara Buschmann, die Tochter von Bernd Berstecher, hat die Firma übernommen im September und als Unternehmerin des Jahres den Wirtschaftspreis Sindolf gewonnen.