Tochter Natasha ist schwanger: Full House-Star Candace Cameron Bure wird zum ersten Mal Oma

Candace Cameron Bure darf sich auf eine neue Rolle freuen: Die "Full House"-Darstellerin wird Großmutter. Ihre Tochter Natasha verkündete die Schwangerschaft gemeinsam mit Ehemann Bradley Steven Perry auf Instagram.
Schöne Nachrichten für "Full House"-Star Candace Cameron Bure (50): Sie wird Großmutter! Ihre Tochter Natasha Perry (27) erwartet ihr erstes Kind. Die Schauspielerin verkündete ihre Schwangerschaft gemeinsam mit ihrem Ehemann Bradley Steven Perry (27) auf Instagram. Zu einer Reihe liebevoller Aufnahmen, die Natasha mit wachsendem Babybauch zeigen, schrieben die beiden: "Unsere Traumrolle".