Tochter Natasha ist schwanger: Full House-Star Candace Cameron Bure wird zum ersten Mal Oma

Candace Cameron Bure darf sich auf eine neue Rolle freuen: Die "Full House"-Darstellerin wird Großmutter. Ihre Tochter Natasha verkündete die Schwangerschaft gemeinsam mit Ehemann Bradley Steven Perry auf Instagram.

Schöne Nachrichten für "Full House"-Star Candace Cameron Bure (50): Sie wird Großmutter! Ihre Tochter Natasha Perry (27) erwartet ihr erstes Kind. Die Schauspielerin verkündete ihre Schwangerschaft gemeinsam mit ihrem Ehemann Bradley Steven Perry (27) auf Instagram. Zu einer Reihe liebevoller Aufnahmen, die Natasha mit wachsendem Babybauch zeigen, schrieben die beiden: "Unsere Traumrolle".

Auf den Bildern ist unter anderem zu sehen, wie Bradley Steven Perry seine Frau bewundernd ansieht. Ein weiteres Foto zeigt einen besonderen Moment: Das Paar stößt mit Tassen an, auf denen "MAMA!" und "DADA!" steht.

"Full-House"-Star freut sich auf die neue Rolle

Candace Cameron Bure reagierte prompt im Kommentarbereich des Paares - und zeigte dort, wie sehr sie sich auf ihre neue Rolle als Großmutter freut. "CandyGram in voller Aktion", schrieb die Schauspielerin, ergänzt um ein Smiley und ein rotes Herz.

Auch Schauspieler Taylor Lautner (34), bekannt aus den "Twilight"-Filmen, reagierte begeistert auf die Ankündigung seiner Freunde. "Die Nachricht, auf die wir alle gewartet haben. Großartige Leistung!" NFL-Star Caleb Williams (24), Quarterback der Chicago Bears, gratulierte den werdenden Eltern ebenso.

Sie sind seit 2024 ein Paar

Natasha und Bradley machten ihre Beziehung im Juli 2024 auf Instagram öffentlich. Im September 2025 folgte die Hochzeit in Malibu im US-Bundesstaat Kalifornien. Nach der Trauung zeigten sich beide überwältigt: "Es ist fast unmöglich in Worte zu fassen, wie sich unsere Hochzeit wirklich anfühlt. Es ist surreal und überwältigend - auf die allerbeste Art und Weise", erklärten sie im Gespräch mit dem "People"-Magazin.

Es gebe nichts Schöneres, als den besten Freund zu heiraten. "Dieser Tag ist auch so viel mehr als nur eine Feier unserer Liebe, er erinnert uns daran, wie gesegnet wir sind, von den unglaublichsten Familienmitgliedern und Freunden umgeben zu sein", ergänzten sie. Schon damals sprach Natasha über ihre Vorfreude auf das Muttersein: "Ich persönlich kann es kaum erwarten, dass kleine Bradleys hier herumtollen."