Das Britpop-Urgestein Liam Gallagher (52) wird erstmals Großvater. Seine Tochter Molly Moorish-Gallagher (27) hat via Social Media verkündet, dass sie ihr erstes Kind mit ihrem Freund, dem Fußballer Nathaniel Phillips (28), erwartet.

In mehreren Bildern auf Instagram präsentierte die 27-Jährige ihren wachsenden Babybauch, während sie sich an ihren Partner schmiegt. "Blütezeit", schrieb sie unter die Bilderreihe und fügte ein Schwangerschafts-Emoji hinzu. In dem Post zeigte sie auch Babykleidung und ein Throwback-Foto von sich selbst.

Glückwünsche für die werdende Mutter

Unter dem Beitrag häuften sich schnell die Glückwünsche von Freunden und Fans. Auch Mollys Mutter Lisa Moorish (53) kommentierte begeistert mit "Waaaaaaah!" Die Modedesignerin Sadie Frost schrieb: "Glückwünsche - die besten News".

Molly ist eines von vier Kindern, die der ehemalige Oasis-Frontmann mit verschiedenen Frauen hat. Sie stammt aus einer kurzen Beziehung, die Liam 1998 mit der Musikerin Lisa Moorish hatte. Daneben hat er Lennon Gallagher (25) mit der Schauspielerin Patsy Kensit (57), Gene Gallagher (23) mit All-Saints-Sängerin Nicole Appleton (50) und die 12-jährige Gemma mit der Journalistin Liza Ghorbani (51).

Molly bestätigte ihre Beziehung mit dem Fußballer Nathaniel im Mai 2022 auf Instagram. Im vergangenen Jahr zog sie von ihrer Heimatstadt Manchester weg, um mit dem Sportler zusammen zu sein, der als Leihspieler des FC Liverpool für Derby County spielt.

Wiedervereinigung nach 19 Jahren

Besonders ist die Geschichte von Molly und ihrem berühmten Vater: Sie hatten 19 Jahre lang keinen Kontakt, bevor sie sich kennenlernten. In einem Interview mit dem "Sunday Times Magazine" 2019 betonte sie jedoch, dass sie keine Wut empfinde: "Ich habe tatsächlich keinen Groll. Ich bin dankbar für meine Erziehung bei meiner Mutter und für mein Leben. Ich wäre nicht die Person, die ich heute bin, wenn es anders gelaufen wäre."

Nachdem Liam und Molly sich endlich kennengelernt hatten, widmete der Musiker ihr sogar einen Song: "Now That I Found You" auf seinem Soloalbum.

Oasis-Reunion und Gesundheitsvorschriften

Während Liam nun also bald Großvater wird, bereitet er sich gleichzeitig auf die mit Spannung erwartete Oasis-Reunion vor. Die Britpop-Band, die 2009 nach einem Backstage-Streit spektakulär auseinanderbrach, wird 2025 eine Welttournee unternehmen.

Wie "The Mirror" berichtet, haben die Brüder Liam und Noel (57) für diese Tour strenge gesundheitliche Auflagen bekommen. Vorbei sind die Zeiten von Zigaretten, Partys und Alkohol - beiden wurden klare Anweisungen gegeben, auf ihre Gesundheit zu achten.