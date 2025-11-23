Boris Becker ist zum fünften Mal Vater geworden. Seine jüngste Tochter kam nicht nur an einem besonderen Datum zur Welt, sondern trägt auch einen besonderen Namen. Was ist alles über das neue Becker-Baby bekannt?

Boris Becker hat an seinem 58. Geburtstag bekannt gemacht, dass er nur einen Tag zuvor Vater geworden ist: Am 21. November brachte Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (35) eine Tochter zur Welt - für sie ist es das erste Kind, für die Tennislegende das fünfte. Das Mädchen kam offenbar ein wenig früher als erwartet zur Welt, ursprünglich hatte Becker bekannt gegeben, dass der errechnete Geburtstermin im Dezember liegt. Was ist bisher alles bekannt über die jüngste Tochter von Boris Becker?

Becker-Baby wurde nach Lilians Vater benannt Das Mädchen hört auf den Namen Zoë Vittoria Becker, wie der stolze Vater mitteilte. Gegenüber der "Bild"-Zeitung erklärte er die besondere Bedeutung der Vornamen: Zoë kommt demnach aus der griechischen Mythologie und bedeutet "Leben". Vittoria ist die weibliche italienische Form von Victor - so heißt der Vater von Lilian.

Erst kürzlich hatte Beckers Ehefrau der "Bild"-Zeitung verraten, dass ihr Vater eine der wichtigsten Personen in ihrem Leben und eine große Inspiration für sie ist. Der 67-Jährige war Verteidigungsminister des Inselstaats São Tomé und Príncipe und viele Jahre Politiker. Lilian selbst wuchs in Rom, wo ihre Mutter Medizin studierte, und zeitweise auf São Tomé und Príncipe auf.

Wo wächst die kleine Zoë Vittoria Becker auf?

Auch Tochter Zoë Vittoria wird offenbar in Italien aufwachsen: Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro, die 2024 heirateten, haben ihren Lebensmittelpunkt vor einigen Jahren nach Mailand verlegt, wo das Kind auch das Licht der Welt erblickte.

Der 21. November dürfte für Boris nun für immer ein besonderes Datum bleiben: Seine Tochter wurde nämlich nicht nur einen Tag vor seinem eigenen Geburtstag geboren, sondern auch genau am ersten Todestag seiner Mutter Elvira. Sie starb vergangenes Jahr im Alter von 89 Jahren.

Für Lilian de Carvalho Monteiro ist es das erste Kind, Boris Becker macht es zum fünffachen Vater: Aus seiner ersten Ehe mit Barbara Becker (59) stammen die Söhne Noah (31) und Elias (26), zudem hat er Sohn Amadeus (15) mit Ex-Ehefrau Lilly Becker (49) und Tochter Anna Ermakova (25) aus einer kurzen Liaison mit Angela Ermakova.