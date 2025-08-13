Tochter kannte ihn als Familienfreund: Yeliz Koc verrät: So hat Snow auf Papa Jimi Blue Ochsenknecht reagiert

Yeliz Koc' Tochter Snow Elanie hat erfahren, dass Jimi Blue Ochsenknecht ihr Vater ist. Wie die Dreijährige darauf reagiert hat, erzählt der Reality-TV-Star jetzt im Netz.
Yeliz Koc (31) hat verraten, wie ihre Tochter Snow Elanie (3) reagierte, als sie erfuhr, dass Jimi Blue Ochsenknecht (33) ihr Vater ist. Bislang galt der Schauspieler und Musiker für die Dreijährige nur als Freund der Familie. Koc berichtete nun in einer Story auf ihrem Instagram-Account, wie die Kleine auf die Nachricht reagierte.