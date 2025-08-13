Tochter kannte ihn als Familienfreund: Yeliz Koc verrät: So hat Snow auf Papa Jimi Blue Ochsenknecht reagiert

Yeliz Koc' Tochter Snow Elanie hat erfahren, dass Jimi Blue Ochsenknecht ihr Vater ist. Wie die Dreijährige darauf reagiert hat, erzählt der Reality-TV-Star jetzt im Netz.

Yeliz Koc (31) hat verraten, wie ihre Tochter Snow Elanie (3) reagierte, als sie erfuhr, dass Jimi Blue Ochsenknecht (33) ihr Vater ist. Bislang galt der Schauspieler und Musiker für die Dreijährige nur als Freund der Familie. Koc berichtete nun in einer Story auf ihrem Instagram-Account, wie die Kleine auf die Nachricht reagierte.

"Sie ist richtig entspannt damit umgegangen", offenbart der Reality-TV-Star. Seither habe sich "nichts geändert, außer, dass sie jetzt manchmal 'Papa' sagt", so Koc. Für sie selbst sei es jedoch noch ungewohnt, da sie Jimi nun nicht mehr beim Namen nennt, sondern ebenfalls "Papa" sagt.

Annäherung über Verhaftung

In den vergangenen Wochen zeigten sich Koc und ihr Ex-Partner immer häufiger als Familie. Auf Instagram veröffentlichte die 31-Jährige zuletzt Fotos von Ochsenknecht mit ihrer Tochter sowie ein Bild zu dritt und schrieb dazu: "Eine starke Mama wird nicht geboren. Sie wird gemacht - durch Tränen, durch Kämpfe, durch Liebe!"

Rund eine Woche zuvor war Jimi Blue Ochsenknecht am Hamburger Flughafen aufgrund einer unbezahlten Hotelrechnung vorübergehend festgenommen und später nach Österreich ausgeliefert worden. Seit dem 17. Juli ist er wieder auf freiem Fuß, nachdem eine Kaution von 15.000 Euro hinterlegt wurde. Die offene Hotelrechnung von rund 14.000 Euro hatte angeblich seine Ex beglichen. Vor Gericht muss sich Ochsenknecht dennoch wegen "schweren Betrugs" verantworten. Laut der "Tiroler Tageszeitung" findet der Prozess am 22. August am Innsbrucker Landesgericht statt.

Koc und Ochsenknecht - Beziehung endete vor der Geburt

So friedlich wie heute war das Verhältnis des Ex-Paares nicht immer. Kurz nachdem die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin und der Schauspieler im August 2020 ihre Beziehung publik machten, verkündeten sie die Schwangerschaft. Ochsenknecht betonte damals im "RTL"-Interview, es handele sich um ein geplantes "Wunschkind". Doch noch vor der Geburt ihrer Tochter im Oktober 2021 ging die Beziehung in die Brüche.

In den darauffolgenden zwei Jahren brach der Kontakt zwischen Jimi Blue Ochsenknecht und seiner Tochter offenbar fast vollständig ab. Inzwischen zeigt er Reue: In einem Interview mit der "Bild"-Zeitung bezeichnete er den Kontaktabbruch zur Mutter seines Kindes als seinen "größten Fehler".