Nach den Trennungsschlagzeilen haben Vertreter von Orlando Bloom und Katy Perry ein gemeinsames Statement abgegeben. Demnach hätten die beiden "ihre Beziehung in den vergangenen Monaten neu ausgerichtet" und wollen sich nun auf das gemeinsame Co-Parenting konzentrieren.

Vor rund einer Woche wurden erneut die Gerüchte laut, dass Orlando Bloom (48) und Katy Perry (40) sich getrennt haben sollen. Nun haben sich die Sprecher der beiden Stars geäußert.

Mit Tochter Daisy sind sie eine Familie

"Aufgrund des großen öffentlichen Interesses und der Diskussionen um die Beziehung von Orlando Bloom und Katy Perry haben Vertreter bestätigt, dass Orlando und Katy ihre Beziehung in den vergangenen Monaten neu ausgerichtet haben, um sich auf das gemeinsame Co-Parenting zu konzentrieren", heißt es in dem Statement, das unter anderem dem US-Magazin "People" vorliegt.

Die Sängerin und der "Fluch der Karibik"-Star werden auch weiterhin als Familie auftreten, da ihre oberste Priorität die gemeinsame Erziehung ihrer viereinhalbjährigen Tochter Daisy Dove bleibe, wird weiter erklärt. Diese soll "mit Liebe, Stabilität und gegenseitigem Respekt" aufwachsen.

Gerüchte darüber, dass die Beziehung in die Brüche gegangen sei, gibt es schon länger. Ende Juni erklärte erneut eine Quelle, die aus dem Umfeld der beiden stammen soll, "Us Weekly": "Katy und Orlando haben sich getrennt, aber in freundschaftlichem Einvernehmen." Der Insider behauptete außerdem, dass die Trennung nicht überraschend gekommen sei. Seit Monaten habe es demnach Spannungen zwischen den beiden gegeben.

Berichte über eine Beziehung zwischen Katy Perry und Orlando Bloom gab es erstmals 2016. Nach einer kurzen Trennung 2017 hat das prominente Paar wieder zueinander gefunden. Bloom hielt am Valentinstag 2019 um ihre Hand an. Im März 2020 gaben sie bekannt, dass sie ein gemeinsames Kind erwarten. Katy Perry brachte Tochter Daisy dann am 26. August 2020 zur Welt.

Katy Perry war zuvor von 2010 bis 2012 mit dem Comedian Russell Brand (50) verheiratet. Auch Bloom hat schon eine Scheidung hinter sich: Er hatte das Model Miranda Kerr (42) im Jahr 2010 geheiratet. Das Paar, das ein gemeinsames Kind hat, ließ sich 2013 scheiden.