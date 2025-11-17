Prinzessin Beatrice spricht über ein sehr persönliches Thema: die Frühgeburt ihrer Tochter Athena. Am Welt-Frühgeborenen-Tag findet der britische Royal berührende Worte über Einsamkeit und Ängste.
Inmitten des Skandals um ihren Vater Andrew Mountbatten-Windsor (65), ehemals Prinz Andrew, hat Prinzessin Beatrice (37) über ein sehr bewegendes Thema gesprochen. In der neuesten Podcast-Episode der Charityorganisation "Borne", deren Schirmherrin die Queen-Enkelin ist, öffnet sie sich über die Frühgeburt ihrer Tochter Athena Elizabeth Rose. Anlass war der Welt-Frühgeborenen-Tag am 17. November.