In der 22. Staffel "Bauer sucht Frau" wird auch ein Gesicht zu sehen sein, das einige Zuschauerinnen und Zuschauer schon kennen dürften. Hobbybauer Tobias Pankow ist der Ex-Partner von Designerin Sarah Kern, die beiden zogen vor zwei Jahren ins "Sommerhaus der Stars".
Drei Singles für die 22. Staffel von "Bauer sucht Frau" hatte RTL bereits verkündet, am Samstag veröffentlichte der Sender weitere Landwirte, die im TV die große Liebe suchen. Darunter befindet sich Tobias Pankow (41), der vor zwei Jahren mit seiner damaligen Partnerin Sarah Kern (57) bei "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen war.