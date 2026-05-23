In der 22. Staffel "Bauer sucht Frau" wird auch ein Gesicht zu sehen sein, das einige Zuschauerinnen und Zuschauer schon kennen dürften. Hobbybauer Tobias Pankow ist der Ex-Partner von Designerin Sarah Kern, die beiden zogen vor zwei Jahren ins "Sommerhaus der Stars".

Drei Singles für die 22. Staffel von "Bauer sucht Frau" hatte RTL bereits verkündet, am Samstag veröffentlichte der Sender weitere Landwirte, die im TV die große Liebe suchen. Darunter befindet sich Tobias Pankow (41), der vor zwei Jahren mit seiner damaligen Partnerin Sarah Kern (57) bei "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen war.

Er wünscht sich die noch fehlende Partnerin RTL stellt Pankow als Hobbybauer mit Kartoffel- und Gemüseacker, Apfelbäumen, Hühnern und Schafen vor, der hauptberuflich als Unternehmensberater arbeitet und deshalb viel unterwegs ist. Freunde würden ihn als "Gentleman-Farmer" bezeichnen. In Brandenburg, wo er im Ruppiner Land seinen Lebensmittelpunkt hat, besitze er rund 25 Hektar Wald und etwas Ackerland. Jetzt suche er eine Frau, die seine Begeisterung zum Landleben teilt: "Ich wünsche mir meine Zukunft auf dem Hof, den ich so liebe und dazu noch die fehlende Partnerin, mit der ich dann den nächsten Schritt gehen kann", wird Pankow zitiert.

Beziehung zerbrach an der Distanz

An der Seite von Designerin Sarah Koch trat er vor einigen Jahren in die Öffentlichkeit. Die beiden hatten sich im August 2019 auf einer Geburtstagsfeier kennengelernt. Wenig später erfolgte jedoch die vorläufige Trennung. Im November 2022 gab Kern bekannt, dass sie und Tobias der Liebe eine zweite Chance geben wollen. Doch nach der Aufzeichnung vom "Sommerhaus der Stars" 2024 erfolgte die endgültige Trennung. Kern begründete das damals mit der räumlichen Entfernung. "Ich bin nicht in Deutschland, ich erfinde mich neu, deshalb sieht man sich nicht und ich könnte auch nie mit einem Mann zusammenleben", erklärte Kern ihren Followern im September 2024.

Pfingstmontag stellt RTL alle Kandidaten vor

Alle 18 Kandidaten und Kandidatinnen der nächsten Staffel werden am Pfingstmontag bei "Bauer sucht Frau - Die neuen Bauern" (25. Mai, 19:05 Uhr, auch auf RTL+) vorgestellt. Interessierte können sich dann bewerben. Neben Pankow sind etwa auch Stefan (53) aus Oberfranken, Benjamin (32) aus Kärnten, Hubertus (67) aus Baden-Württemberg, Andi (30) aus Baden-Württemberg, Pferdetrainerin Melina (22) aus Hessen und Björn (49) aus Hessen dabei.