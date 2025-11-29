Um Menschen ohne Angehörige oder finanzielle Mittel nicht „anonym“ zu bestatten, wurde in Fellbach konfessionsübergreifend eine Tobias-Gemeinschaft ins Leben gerufen.
Er hat sein Leben lang als Arzt gearbeitet, anderen geholfen – und gut verdient. In seinen letzten Lebensjahren wurde er selbst zum Pflegefall. Das war kostspielig und hat sein gesamtes Vermögen aufgezehrt. Als er starb, gab es keine Angehörigen und keine privaten Finanzmittel mehr, mit denen die Kosten einer Beerdigung hätten beglichen werden können. Er wurde anonym bestattet. Der Fall trug sich vor Jahren im Kreis Ludwigsburg zu. Es ist kein Einzelfall. Die Gesellschaft schaut weg. Leider.