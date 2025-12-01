Tobias Degode übernimmt in Leonberg: Was der neue OB an seinem ersten Tag alles gemacht hat

Bei seiner Premiere im Rathaus will der neue Chef möglichst Vieles erfahren – von der Alltagsarbeit bis zu den kommunalpolitischen Aufregerthemen.
Im Foyer des Leonberger Rathauses steht ein großer Christbaum, unter ihm liegen bunte Päckchen. Doch für viele Mitarbeiter der Stadtverwaltung dürfte es schon am 1. Dezember ein besonderes Geschenk gegeben haben – in Form eines neues Chefs. Tobias Degode, der vor gut zwei Monaten mit 50,9 Prozent gewählte Oberbürgermeister, hat seinen ersten Arbeitstag.