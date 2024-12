To go-Angebote aus Stuttgart und der Region: Diese Restaurants kochen Weihnachtsmenüs zum Mitnehmen

14 Bernd Bachofer packt sein Menü an Weihnachten in einen Pappkarton. Darin stecken fünf Gänge, kleine Geschenke und sogar iene Playlist mit Musik zur Feier. Foto: Bachofers

Die Kochbox hat auch nach der Corona-Pandemie noch viele Fans: Der Waiblinger Sternekoch Bernd Bachofer packt hunderte davon. In der Speisekammer West gibt es das Menü zum Mitnehmen in Weckgläser und im Möhringer Hexle Gans to go.











Vor Heilig Abend ist in Bernd Bachofers Waiblinger Restaurant Fließbandarbeit angesagt. Der Sternekoch und sein Team packen dann höchst konzentriert 220 Boxen mit den Zutaten für fünf Gänge. „Die Nachfrage ist irre“, sagt er. Innerhalb von drei Tagen verkaufte er mehr als die Hälfte seiner Weihnachtsmenüs zum Mitnehmen. Im Corona-Lockdown hatte er als einer der ersten die Kochbox eingeführt und nach einer Pause wieder aufgelegt. Auch sein Schorndorfer Kollege Nico Burkhardt und die Maerz-Brüder in Bietigheim-Bissingen bieten Haute Cuisine in der Kochbox an. In der Stuttgarter Speisekammer West gibt es ein bio-zertifiziertes Menü im Weckglas, beim Rotenberger Weingärtle vier gut-bürgerliche Gänge. Außerdem sind Metzgereien wie Weller im Westen oder Eisenmann in Bad Cannstatt in das Geschäft eingestiegen. Und die Gans to go ist in einigen Lokalen wie im Möhringer Hexle zur Tradition geworden.