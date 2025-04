US-Star David Hasselhoff (72) hat angeblich bei der Trauerfeier für seine Ex-Ehefrau Pamela Bach (1963-2025) gefehlt. Das US-Promiportal "TMZ" berichtet unter Berufung auf Quellen, die an der Zeremonie in der Bel Air Church zu Ehren Bachs teilgenommen haben, dass sie Hasselhoff nicht gesehen hätten.

150 Menschen waren bei der Beerdigung für Pamela Bach

Die gemeinsamen Töchter von Pamela Bach und David Hasselhoff, Taylor (34) und Hayley (32), und weitere Familienangehörige waren demnach anwesend und hielten Grabreden, so ein Insider laut "TMZ". An dem Gottesdienst, bei dem die Sängerin Stacy Citron auftrat, sollen etwa 150 Menschen teilgenommen haben. Warum Schauspieler und Sänger David Hasselhoff offenbar nicht bei der Trauerfeier war, ist unklar. Sein Sprecher wollte sich dem "TMZ"-Bericht zufolge dazu nicht äußern.

Hasselhoff und Bach waren bis 2006 verheiratet

Pamela Bach starb US-Medienberichten zufolge am 5. März durch Suizid in ihrem Haus in den Hollywood Hills, Kalifornien. Sie wurde 61 Jahre alt. Die Schauspielerin, die auch als Pamela Hasselhoff oder Pamela Bach-Hasselhoff bekannt war, war von 1989 bis 2006 mit David Hasselhoff verheiratet. Sie soll ihn Mitte der 80er Jahre am Set der Serie "Knight Rider" kennengelernt haben. Später spielte sie unter anderem auch für mehrere Episoden in "Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu" mit. Nach der Trennung von David Hasselhoff folgte ein Scheidungskrieg, der sich über mehrere Jahre hingezogen haben soll.

Nach dem Tod seiner Ex-Ehefrau hieß es von David Hasselhoff: "Unsere Familie ist zutiefst betrübt über den Tod von Pamela Hasselhoff. Wir sind dankbar für die Liebe und Unterstützung, die uns in dieser schwierigen Zeit zuteilwird."

Hilfe bei Depressionen bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111