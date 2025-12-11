Sophie Kinsella, Autorin der "Shopaholic"-Romane, ist im Alter von 55 Jahren gestorben. Schauspielerin Isla Fisher, die 2009 die Hauptrolle in der Verfilmung spielte, verabschiedet sich mit bewegenden Worten von der Schriftstellerin.

Die Welt der Literatur und des Films trauert um Sophie Kinsella (1969-2025). Die britische Bestsellerautorin, deren "Shopaholic"-Romane Millionen Leserinnen begeisterten, ist am Mittwoch im Alter von 55 Jahren gestorben. Sie erlag einem seltenen und aggressiven Gehirntumor, wie ihre Familie auf Instagram mitteilte.

"Wir sind untröstlich, den Tod unserer geliebten Sophie (alias Maddy, alias Mummy) an diesem Morgen bekannt zu geben", schrieben ihre Angehörigen. "Sie starb friedlich, ihre letzten Tage waren erfüllt von ihren großen Lieben: Familie, Musik, Wärme, Weihnachten und Freude."

Isla Fisher verdankt Kinsella ihre Durchbruchsrolle

Besonders berührt zeigte sich Schauspielerin Isla Fisher (49), die 2009 in der Verfilmung "Confessions of a Shopaholic" (Dt. "Shopaholic - Die Schnäppchenjägerin") die chaotische Shoppingqueen Rebecca Bloomwood verkörperte. Die Rolle gilt als einer ihrer größten Erfolge. Auf Instagram verabschiedete sich Fisher nun mit emotionalen Worten von der Autorin.

"Du hast Rebecca Bloomwood erschaffen, eine urkomische, unvollkommene Comedy-Traumfigur - und ich hatte das Glück, in ihre Schuhe zu schlüpfen und deine witzigen und brillanten Worte zu sprechen", schrieb die Australierin in ihrer Instagram-Story.

Isla Fisher: "Meine Töchter wuchsen mit deinen Büchern auf"

Fisher machte deutlich, wie sehr Kinsellas Werk auch ihr Privatleben geprägt hat: "Meine Töchter wuchsen damit auf, dass ihnen deine Bücher vorgelesen wurden, und sie lieben sie bis heute." Dann wurde sie persönlich: "Mein Herz ist gebrochen. Du bist immer noch meine Heldin, und ich bin dir dankbar."

Mit poetischen Worten schloss die Schauspielerin ihr Tribut: "Und obwohl wir uns nicht wiedersehen werden, lebt dein Licht und deine Magie in deinen unglaublichen Figuren weiter."

Kinsellas literarisches Vermächtnis

Sophie Kinsella, die auch unter ihrem bürgerlichen Namen Madeleine Wickham Bücher veröffentlichte, schuf mit der "Shopaholic"-Reihe zwischen 2000 und 2019 ein Phänomen der Frauenliteratur. Ihr letztes Buch "What Does It Feel Like?" war eine halbfiktionale Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Krebserkrankung - ein mutiger und persönlicher Abschluss eines beeindruckenden Schaffens.