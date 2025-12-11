Sophie Kinsella, Autorin der "Shopaholic"-Romane, ist im Alter von 55 Jahren gestorben. Schauspielerin Isla Fisher, die 2009 die Hauptrolle in der Verfilmung spielte, verabschiedet sich mit bewegenden Worten von der Schriftstellerin.
Die Welt der Literatur und des Films trauert um Sophie Kinsella (1969-2025). Die britische Bestsellerautorin, deren "Shopaholic"-Romane Millionen Leserinnen begeisterten, ist am Mittwoch im Alter von 55 Jahren gestorben. Sie erlag einem seltenen und aggressiven Gehirntumor, wie ihre Familie auf Instagram mitteilte.