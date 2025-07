1 Leonard Pottgiesser (rechts) und Maximilian Zenzinger auf dem Weg zum Sieg in ihrem B-Finale. Foto: Constantin Schaible

Die RV-Athleten sind bei den deutschen U-15-Meisterschaften erfolgreich.











Gute Ergebnisse haben junge Talente des Rudervereins Esslingen bei den deutschen Meisterschaften in der U-15-Klasse erzielt. Bei dem zum 56. Male ausgetragenen Wettbewerb, der auf der Olympia-Strecke in München stattfand, gingen rund 1000 Nachwuchsruderer an den Start. Darunter waren auch vier Athleten aus Esslingen, die sich als Beste ihrer Klasse in Baden-Württemberg qualifiziert hatten.