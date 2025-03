Titel von neuem Band enthüllt: Asterix und Obelix reisen in den Süden

1 Das vorläufige Cover des neuen Asterix-Bandes. Foto: /Didier Conrad

Der Titel des neuen Asterix-Albums ist bekannt gegeben worden: Die Gallier nehmen ihre Fans wieder mit auf Reisen – in Band 41 verschlägt es sie zu den Lusitanern.











Asterix und Obelix sind bereits 66 Jahre alt – doch nach wie vor bleiben die Gallier unbeugsam und beliebt wie eh und je. Fans des kultigen Comics dürfen sich in diesem Jahr wieder über neue Geschichten aus dem Asterix-Universum freuen: am 23. Oktober erscheint das 41. Asterix-Album. In „Asterix in Lusitanien“ verlassen die Freunde ihr Dorf und begeben sich mal wieder auf große Reise. Lusitania war eine römische Provinz der Kaiserzeit, die ungefähr das heutige Portugal bis hinauf zum Douro sowie Teile des westlichen Spaniens erfasste. Nach Spanien reisten Asterix und Obelix bereits in Band 14.