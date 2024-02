Titel verteidigt: Kansas City Chiefs gewinnen Super-Bowl-Krimi gegen 49ers

1 Jubel bei den Kansas City Chiefs Foto: dpa/George Walker IV

Der nächste Super Bowl ist in den Geschichtsbüchern. Denkbar knapp gewinnen die Kansas City Chiefs gegen die 49ers.











Die Kansas City Chiefs haben zum vierten Mal den Super Bowl gewonnen. Der Titelverteidiger um Star-Quarterback Patrick Mahomes bezwang die San Francisco 49ers in einem spannenden Finale der National Football League am Sonntag (Ortszeit) in Las Vegas mit 25:22 nach Verlängerung. Angefeuert von Pop-Superstar Taylor Swift holten die Chiefs einen Sieben-Punkte-Rückstand zur Halbzeit auf und retteten sich auch kurz vor Schluss in die Overtime.