Titel-Traum geplatzt: Deutsche Darts-Profis scheitern im Viertelfinale der Team-WM

Deutschlands Darts-Duo Martin Schindler und Ricardo Pietreczko verpasst das Halbfinale der Team-WM. Gegen die Niederlande ist Endstation. Topfavorit England muss im Viertelfinale mächtig zittern.

Frankfurt/Main - Das deutsche Darts-Duo Martin Schindler und Ricardo Pietreczko ist im Viertelfinale der Team-Weltmeisterschaft ausgeschieden. Die beiden mussten sich in Frankfurt am Main den favorisierten Niederländern Michael van Gerwen und Gian van Veen deutlich mit 4:8 geschlagen geben. Im Vorjahr hatten Schindler/Pietreczko noch das Halbfinale erreicht.

Die Niederlande waren der erste echte Gradmesser im Turnier. Schindler/Pietrezcko starteten gut in die Partie, lagen mit 2:0 in Führung. Dann aber drehten der frühere Weltranglistenerste van Gerwen und Vizeweltmeister van Veen auf. Deutschland hatte in der Gruppenphase gegen die Philippinen (4:0) sowie Neuseeland (4:2) souverän gewonnen und im Achtelfinale Tschechien (8:6) bezwungen.

Gegen die Niederlande war dann aber Endstation. Deutschland wartet damit weiter auf den ersten Titel beim sogenannten World Cup of Darts. Im Halbfinale am Abend trifft Oranje auf Titelverteidiger Nordirland. Topfavorit England um Einzel-Weltmeister Luke Littler bekommt es mit Schottland zu tun.

Topfavorit England mit Zittersieg

Die Engländer zitterten sich dabei aber in die Vorschlussrunde. In einem packenden Duell bezwang Littler mit seinem Teamkollegen Luke Humphries die Waliser Jonny Clayton/Nick Kenny knapp mit 8:7 und konnten damit ein erneutes frühzeitiges Ausscheiden gerade noch abwenden. Im vergangenen Jahr waren Littler/Humphries im Achtelfinale sensationell an Schindler/Pietreczko gescheitert.

Die Team-WM in der Frankfurter Eissporthalle ist mit einem Preisgeld in Höhe von 500.000 britischen Pfund und damit umgerechnet etwa 580.000 Euro dotiert. Allein das siegreiche Duo erhält 100.000 britische Pfund und damit circa 115.000 Euro.