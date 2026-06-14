Titel-Traum geplatzt: Deutsche Darts-Profis scheitern im Viertelfinale der Team-WM

Deutschlands Darts-Duo Martin Schindler und Ricardo Pietreczko verpasst das Halbfinale der Team-WM. Gegen die Niederlande ist Endstation. Topfavorit England muss im Viertelfinale mächtig zittern.
Frankfurt/Main - Das deutsche Darts-Duo Martin Schindler und Ricardo Pietreczko ist im Viertelfinale der Team-Weltmeisterschaft ausgeschieden. Die beiden mussten sich in Frankfurt am Main den favorisierten Niederländern Michael van Gerwen und Gian van Veen deutlich mit 4:8 geschlagen geben. Im Vorjahr hatten Schindler/Pietreczko noch das Halbfinale erreicht.