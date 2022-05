23 Omar Marmoush und andere VfB-Profis feiern mit den Fans den Nichtabstieg auf dem letzten Drücker mit dem Sieg über den 1. FC Köln. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart hat am letzten Spieltag den Verbleib in der Fußball-Bundesliga fix gemacht und damit große Emotionen geweckt. Wir erinnern an ähnlich bewegende Tage seit 1992.















Was für ein Tag war dieser 14. Mai 2022 für den VfB Stuttgart und seine Anhänger. Der Fußball-Bundesligist machte den Nichtabstieg in einer dramatischen Partie perfekt, schlug den 1. FC Köln mit 2:1 durch ein Tor von Wataru Endo in der Nachspielzeit – und profitierte von der 1:2-Niederlage von Hertha BSC bei Borussia Dortmund. Die Emotionen in der Mercedes-Benz-Arena kochten über. In den vergangenen 30 Jahren gab es einige solcher Momente, in denen der VfB seine Fans verzückte und Glückshormone im Überfluss freisetzte. Wir haben die wichtigsten in die Bildergalerie gepackt, viel Spaß beim Eintauchen ins prickelnde Bad der wonnigen Emotionen.