Titanique : Jim Parsons wird in Comedy-Musical zur Mutter von Rose

"The Big Bang Theory"-Star Jim Parsons schlüpft für das Broadway-Musical "Titanique" in eine völlig neue Rolle: Der vierfache Emmy-Gewinner spielt die strenge Mutter der Filmheldin Rose.
"The Big Bang Theory"-Star Jim Parsons (52) steht vor einem ungewöhnlichen Karriereschritt: Der vierfache Emmy-Preisträger wird Teil des Broadway-Ensembles von "Titanique", wie das US-Magazin "People" berichtet. In der Musical-Comedy übernimmt er die Rolle der Ruth DeWitt Bukater - die strenge Mutter aus dem Originalfilm, die von Frances Fisher (73) gespielt wurde.