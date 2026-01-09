Titanique : Jim Parsons wird in Comedy-Musical zur Mutter von Rose

"The Big Bang Theory"-Star Jim Parsons schlüpft für das Broadway-Musical "Titanique" in eine völlig neue Rolle: Der vierfache Emmy-Gewinner spielt die strenge Mutter der Filmheldin Rose.

"The Big Bang Theory"-Star Jim Parsons (52) steht vor einem ungewöhnlichen Karriereschritt: Der vierfache Emmy-Preisträger wird Teil des Broadway-Ensembles von "Titanique", wie das US-Magazin "People" berichtet. In der Musical-Comedy übernimmt er die Rolle der Ruth DeWitt Bukater - die strenge Mutter aus dem Originalfilm, die von Frances Fisher (73) gespielt wurde.

Das Parodie-Stück selbst ist eine Neuerzählung des Oscar-Klassikers "Titanic" aus dem Jahr 1997. Die Besonderheit: Die Geschichte wird aus der Perspektive von Popstar Céline Dion (57) erzählt und ist vollständig mit deren größten Hits unterlegt. Songs wie "My Heart Will Go On", "Because You Loved Me" und "All By Myself" treiben die Handlung voran.

Für Parsons bedeutet das Engagement eine Rückkehr auf die Broadway-Bühne. Erst in der vergangenen Spielzeit brillierte er in "Our Town". Insgesamt kann der Schauspieler auf mehrere Broadway-Produktionen zurückblicken, darunter "The Normal Heart" (2011), "An Act of God" (2015) und "The Boys in the Band" (2018). Mit "Mother Play" erhielt er 2024 seine erste Tony-Award-Nominierung.

Originale Besetzung kehrt zurück

Neben Parsons sind weitere prominente Namen im Ensemble zu finden. Die Grammy-nominierte Sängerin Deborah Cox übernimmt die Rolle der Molly Brown, die im Film von Kathy Bates gespielt wurde. Co-Schöpfer Constantine Rousouli und Frankie Grande, der Bruder von Popstar Ariana Grande, spielen erneut Jack Dawson und Victor Garber - Rollen, die sie bereits während des dreijährigen Off-Broadway-Laufs verkörperten. Weitere Namen sollen in den kommenden Wochen enthüllt werden.

"Titanique" startet im Frühjahr 2026 für ein auf 16 Wochen begrenztes Gastspiel am St. James Theatre in New York City. Co-Schöpferin Marla Mindelle schlüpft dabei wieder in die Rolle der Céline Dion. Das Buch stammt von Mindelle, Rousouli und Regisseur Ty Blue.