Titanic-Traumpaar: Kate Winslet und Leonardo DiCaprio Arm in Arm

Dieses Foto lässt die Herzen aller "Titanic"-Fans höher schlagen: Kate Winslet (49) und Leonardo DiCaprio (50) haben sich am 19. November innig wie eh und je in Los Angeles gezeigt. Gemeinsam besuchten die Schauspieler eine Filmvorführung von Winslets Film "Lee" (deutscher Titel: "Die Fotografin") im "Harmony Gold"-Filmtheater.

Dort posierten sie Arm in Arm für die Fotografen. Winslet schmiegte sich vertraut an ihren Kollegen, mit dem sie vor rund 27 Jahren als Liebespaar in "Titanic" (1998) Filmgeschichte schrieb. Für ihr Wiedersehen trugen die Hollywoodstars sogar beinahe Partnerlook: Während Winslet in einem schwarzen Blazer zu der Veranstaltung erschien, entschied sich DiCaprio für ein dunkelblaues Sakko über einem schwarzen T-Shirt.

Kate Winslet und Leonardo DiCaprio verbindet seit ihrem Welterfolg eine enge Freundschaft. "Er ist mein Freund, mein sehr enger Freund. Wir sind ein Leben lang verbunden", schwärmte die 49-Jährige 2021 gegenüber "The Guardian" von ihrem Filmpartner. Kein Wunder also, dass er sie auch bei ihren neuen Projekten unterstützt.

"Die Fotografin" ist ein besonderer Film für Kate Winslet

"Die Fotografin" kam bereits am 19. September in die deutschen Kinos. In dem Historiendrama spielt Kate Winslet Kriegsfotografin Lee Miller (1907-1977), die durch ein Bild in Hitlers Badewanne weltberühmt wurde. Es ist zudem der erste Film, den Winslet selbst produziert hat.

Zehn Jahre lang habe sie an diesem Projekt gearbeitet, wie sie im Interview mit "ZDFheute" verriet. "Vor allem bei Lee Miller habe ich versucht, andere Frauen zu ehren, indem ich mich selbst, mein Gesicht, mein körperliches Selbst völlig offen zeigte, genauso wie sie es immer tat", so die Schauspielerin bei der Weltpremiere auf dem Münchner Filmfest über die wichtige Rolle.