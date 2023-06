Diesmal hatte sie es eilig: Nachdem die Hohenheimer Titanenwurz mit dem Spitznamen „Surprise“ vor zwei Jahren ihre Fans tagelang auf die Folter gespannt hatte, blühte sie dieses Jahr schon rund eine Woche nach der ersten Knospen-Sichtung. Mehr als 2600 Menschen kamen an den drei Öffnungstagen ins Sammlungsgewächshaus der Uni Hohenheim, um die skurrile, 2,03 Meter hohe und nach Aas stinkende Blüte zu sehen. Der Livestream der Hohenheimer Gärten wurde mehr als 17 000 Mal aufgerufen. Für alle, die das Ereignis verpasst haben, gibt es nun ein Zeitraffervideo.

Für die seltene Pflanze beginnt jetzt eine Ruhephase. In dieser produziert sie eine Knospe, die mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Blatt enthält, über welches die Titanenwurz dann Nährstoffe für eine neue Blüte bilden kann. Ob und wann sich diese öffnet? Das vermag nicht einmal Helmut Dalitz, der wissenschaftliche Leiter der Hohenheimer Gärten, zu sagen. Frühestens aber in zwei Jahren.

Die Pflanze täuscht einen verwesenden Kadaver vor

2019 hatte der Palmengarten Frankfurt den Hohenheimer Gärten die empfindliche Knolle überlassen. Erst vor Kurzem wurde sie in einen größeren 500-Liter-Topf umgepflanzt – und dankte dies prompt.

Ursprünglich ist Amorphophallus titanum, so der wissenschaftliche Name, in den Regenwäldern Sumatras in Indonesien beheimatet. Die Pflanze ist berühmt-berüchtigt für ihren an Aas und Kot erinnernden Gestank. Sie täuscht damit vor, ein verwesender Kadaver zu sein, und heizt sich sogar auf etwa 38 Grad auf, um den Geruch weit zu verbreiten. So lockt sie Insekten an, die ihre Eier an der Pflanze ablegen und dabei für die Bestäubung sorgen. Dankbar zeigt sich die Titanenwurz dafür nicht: Die schlüpfenden Larven verhungern an der Pflanze.

Im Sammlungsgewächshaus, Erna-Hruschka-Weg 2, der Uni Hohenheim gibt es noch weitere Besonderheiten zu sehen. Geöffnet ist jeden Sonntag von 13 bis 16 Uhr. Am Samstag, 8. Juli, lädt die Uni Hohenheim zudem zu einem Tag der offenen Tür ein.