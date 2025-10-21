Prominente Gäste beim Staffelfinale: Christian Miele, Ururenkel des "Miele"-Gründers, prophezeit als Gast-Löwe: "Heute wird es blutig!" Ein Startup nutzt den Drohnen-Boom und präsentiert Oliver Kahn als prominenten Unterstützer. Zwei Löwinnen sorgen derweil für Zickenalarm im Studio.
"Heute wird es blutig!" Zum Glück trifft diese Prophezeiung von Gast-Löwe Christian Miele (35) auf das Staffelfinale von "Die Höhle der Löwen" (montags, 20:15 Uhr, VOX oder bei RTL +) nur bedingt zu. Pure Harmonie herrscht zum Abschluss der Herbststaffel unter den Löwen aber keineswegs. Neben Rangeleien um attraktive Deals kommt es vor allem zu fiesen Sticheleien zwischen Janna Ensthaler (41) und Judith Williams (54). Ein Gründer tritt in der Höhle mit seinem Startup rund um das brandaktuelle Thema Drohnen an. Doch der Deal scheitert - trotz Rückendeckung von Torwart-"Titan" Oliver Kahn (56). Haben drei Gründer aus München, die bereits von zwei deutschen Top-Kickern unterstützt werden, mehr Glück? Und: Schlägt Christian Miele, Ururenkel des Gründers der Weltmarke "Miele", als Investor zu?