Das 6:3 gegen den MTV Tostedt bedeutet für den Aufsteiger eine Premiere, wobei er allerdings auch von einem für ihn glücklichen Umstand profitiert.
Der erste vereinshistorische Moment in diesem Jahr war beim DJK Sportbund Stuttgart der Aufstieg der Tischtennis-Frauenmannschaft in die zweite Bundesliga. Nun ist die zweite Premiere perfekt, die in die Annalen eingehen kann: Zum ersten Mal hat das Team in besagter Spielklasse eine Begegnung gewonnen. „Damit sind wir in der Liga angekommen“, sagt der sportliche Leiter Thomas Walter nach dem 6:2-Heimsieg am Samstag gegen MTV Tostedt. Auch wenn er vor einer Überbewertung des Ergebnisses mahnt.