Die Tischtennis-Abteilung aus Oeffingen organisiert am Sonntagdie Regions-Einzelmeisterschaften.
Für die Tischtennisspieler des TV Oeffingen um den mitspielenden Abteilungsleiter Marcel Bauer läuft es gut in dieser Landesliga-Saison. Bevor sie am Samstag, 18 Uhr, das Team des TB Beinstein empfangen, stehen sie nach sechs Begegnungen mit einem Punktekonto von 8:4 auf dem dritten Tabellenplatz und damit besser, als es Marcel Bauer vor der Runde erwartet hat. Egal, wie das Spiel am Samstag ausgeht, die anschließende Nacht wird lang für Marcel Bauer und seine Mitstreiter. Sie bereiten sich und die Oeffinger Sporthalle auf die Regions-Einzelmeisterschaften der Jugendlichen vor. Erstmals seit langer Zeit ist die Tischtennis-Abteilung des TV Oeffingen damit wieder Ausrichterin eines Turniers. In den Kategorien U11, U13, U15 und U19 kämpfen die Teilnehmer dabei von 9 Uhr an um die Qualifikation für die baden-württembergischen Einzelmeisterschaften, die am Wochenende 13./14. Dezember in Weinheim-West (U15 und U19) sowie am 17. Januar 2026 in Plüderhausen (U11 und U13) stattfinden werden.