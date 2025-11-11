Für die Tischtennisspieler des TV Oeffingen um den mitspielenden Abteilungsleiter Marcel Bauer läuft es gut in dieser Landesliga-Saison. Bevor sie am Samstag, 18 Uhr, das Team des TB Beinstein empfangen, stehen sie nach sechs Begegnungen mit einem Punktekonto von 8:4 auf dem dritten Tabellenplatz und damit besser, als es Marcel Bauer vor der Runde erwartet hat. Egal, wie das Spiel am Samstag ausgeht, die anschließende Nacht wird lang für Marcel Bauer und seine Mitstreiter. Sie bereiten sich und die Oeffinger Sporthalle auf die Regions-Einzelmeisterschaften der Jugendlichen vor. Erstmals seit langer Zeit ist die Tischtennis-Abteilung des TV Oeffingen damit wieder Ausrichterin eines Turniers. In den Kategorien U11, U13, U15 und U19 kämpfen die Teilnehmer dabei von 9 Uhr an um die Qualifikation für die baden-württembergischen Einzelmeisterschaften, die am Wochenende 13./14. Dezember in Weinheim-West (U15 und U19) sowie am 17. Januar 2026 in Plüderhausen (U11 und U13) stattfinden werden.

16 Tischtennisplatten für Das Orgateam um Marcel Bauer – insgesamt werden am Sonntag rund 50 Helfer im Einsatz sein – erwartet volle Teilnehmerfelder, also insgesamt 128 Mädchen und Jungen aus den verschiedenen Bezirken. Dafür werden die Gastgeber 16 Tischtennisplatten aufbauen, dazu die notwendigen Umrandungen, die für solche Wettkämpfe vorgeschrieben sind. Die benachbarten und befreundeten Vereine TSV Schmiden, SV Fellbach und auch TB Beinstein haben dabei ihre Unterstützung angeboten. In der Regel tragen die Oeffinger Tischtennisspieler ihre Heimspiele ja in der kleineren Halle aus, dort haben sie nur vier Wettkampftische aufgebaut.

Turnier Sonntag in vier Wettbewerben

Der Entschluss zur Ausrichtung eines Jugendturniers ist bereits bei der Abteilungsversammlung im Mai dieses Jahres gefasst worden. „Wir hatten gesehen, dass der Verband für dieses Turnier noch einen Ausrichter sucht und haben uns beworben“, sagt Marcel Bauer. Mit Erfolg. In Abstimmung mit der Handballabteilung des TV Oeffingen, deren Teams für gewöhnlich die Sporthalle beanspruchen, kam es letztlich zur Entscheidung. Am Sonntag geht es für die Kinder in den Wettbewerben U11 und U13 um 9 Uhr los, die Jugendlichen in den Kategorien U15 und U19 starten um 13.30 Uhr.

Ziel des Landesliga-Teams ist der Klassenverbleib

Für sein Team in der Landesliga hatte Marcel Bauer vor der Saison den sechsten Tabellenplatz anvisiert; das ist der erste, der zur Aufenthaltsverlängerung berechtigt. Nun stehen die Oeffinger Tischtennisspieler drei Spiele vor dem Ende der Hinrunde gar auf dem dritten Platz. Doch das Ziel für das Team um den Spitzenspieler Aleksandar Blagojevic bleibt der Ligaverbleib.