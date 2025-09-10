Tischtennis Turnier: SpVgg Renningen feiert Jubiläum mit dem BärTi-Cup

Die Tischtennis-Freunde der SpVgg Renningen laden zum Vorbereitungsturnier in der Rankbachhalle. Die Abteilung erwartet mehr als 100 Spielerinnen und Spieler.

Unter dem Motto „Bärenstark in die Saison starten“ richtet die Tischtennis-Abteilung der SpVgg Renningen an diesem Sonntag (ab 9 Uhr) anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens den „Jubiläums-BärTi-Cup“ aus. Das Turnier, benannt nach dem Maskottchen der Abteilung, hat sich bei vielen Tischtennisfreunden mittlerweile fest im Terminkalender verankert. „Bei uns wird Matchpraxis mit Spaß am Tischtennis verbunden“, sagt Abteilungsleiterin Michaela Hueck, die mit Michael Demmler und Sascha Raichle die Turnierleitung stellt.

Bei der mittlerweile sechsten Auflage des Turniers können sich die Teilnehmer den Feinschliff für die Spielzeit 2025/2026, die für viele bereits am darauffolgenden Wochenende startet. „Wir freuen uns, dass sich das Event mit jährlich steigenden Teilnehmerzahlen inzwischen im Tischtennisbezirk etabliert hat“, sagt Michaela Hueck weiter.

Das Maskottchen der Tischtennis-Abteilung der SpVgg Foto: SpVgg Renningen

Das Turnier in der Rankbachhalle ist relevant für das TTR-Ranking und bietet vier Turnierklassen für die Herren, die offiziell nun „Erwachsene“ heißen, zwei Turnierklassen für die Damen und drei für den Nachwuchs. Eine Turnierlizenz ist verpflichtend, für die Sieger bei den Erwachsenen gibt es diesmal eine kleine Jubiläumsprämie.

Damen-Wettbewerb wird gestrafft

Bewährt hat sich die Rankingeinschränkung in der Herren A-Klasse hoch bis 1750 TTR-Punkte. „Natürlich freuen wir uns auch über eine rege Teilnahme bei den Damen“, sagt Michaela Hueck, „hier haben wir zuletzt die Wettbewerbe etwas gestrafft.“ Insgesamt werden über 100 Akteure erwartet. Anlässlich des Jubiläums führt die SpVgg Renningen am 11. Oktober einen Tag der Jugend-Bezirksmeisterschaften durch. „Letztmals richteten wir im Jahr 1992 die Jugend-Titelkämpfe auf Bezirksebene aus, insofern ist das für uns auf jeden Fall etwas Besonderes“, sagt Michaela Hueck.

Anmeldung bis zum 11. September

Anmeldungen für den BärTi-Cup werden unter Nennung des Namens, des Vereins und des TTR-Quartalswerts bis 11. September unter der E-Mail baerti-cup@gmx.de entgegengenommen, Informationen gibt es im Internet unter www.spvgg-renningen.de/tischtennis/baerti-cup/