Tischtennis Turnier: SpVgg Renningen feiert Jubiläum mit dem BärTi-Cup

Die Tischtennis-Freunde der SpVgg Renningen laden zum Vorbereitungsturnier in der Rankbachhalle. Die Abteilung erwartet mehr als 100 Spielerinnen und Spieler.
Unter dem Motto „Bärenstark in die Saison starten“ richtet die Tischtennis-Abteilung der SpVgg Renningen an diesem Sonntag (ab 9 Uhr) anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens den „Jubiläums-BärTi-Cup“ aus. Das Turnier, benannt nach dem Maskottchen der Abteilung, hat sich bei vielen Tischtennisfreunden mittlerweile fest im Terminkalender verankert. „Bei uns wird Matchpraxis mit Spaß am Tischtennis verbunden“, sagt Abteilungsleiterin Michaela Hueck, die mit Michael Demmler und Sascha Raichle die Turnierleitung stellt.