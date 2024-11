Tischtennis TSV Korntal: TSV-Talent Ksenija Poznic ist nicht zu stoppen

1 Starkes TSV-Trio: Chenhao Chen, Jana Haspel und Ksenija Poznic (v. li.). Foto: Thomas Holzapfel

Beim U-13-Tischtennis-Ranglistenturnier stehen zwei Spielerinnen des TSV Korntal im Finale – Landestrainer Andreas Dörner ist begeistert.











Wenn sich am Ende eines kräftezehrenden nationalen Ranglistenturniers zwei Vertreter aus Baden-Württemberg im Finale gegenüberstehen, ist es verständlich, dass man beim Trainerteam in zufriedene Gesichter blickt. So geschehen beim hochrangigen deutschen Top 32-Ranglistenturnier der Jugend U 13 in Refrath, das in Ksenija Poznic und Chenhao Chen vom TSV Korntal die besten Mädchen auf dem Podest sah.