Vor dem baldigen Gang in die Sommerpause standen für die Tischtennis-Talente aus Baden-Württemberg kürzlich noch die Top-Ranglistenturniere der Altersklassen Jugend 15 und 19 auf Verbandsebene im Kalender.

In Betzingen wurden die jeweiligen Ranglistensieger ermittelt, die es direkt zum DTTB-Bundesranglistenturnier Top 48 in Dissen (Niedersachsen) schaffen. Dieses Kunststück gelang vier Talenten, die man bereits vor Turnierbeginn auf der Rechnung hatte, darunter Paulina Friebe vom Drittliga-Aufsteiger des TSV Korntal, die den Wettbewerb der Mädchen 19 für sich entschied.

Mit dem TTC Reutlingen und seinen 40 Helfern fand die Saisonabschlussveranstaltung einen würdigen Gastgeber, bei dem sich die Spielerinnen und Spieler, Betreuer, Trainer und mitgereisten Fans rundherum wohlfühlten. Für einen ordnungsgemäßen Turnierablauf sorgten insgesamt 42 Schiedsrichter unter Leitung von Werner Nüssle (VfL Oberjettingen).

Paulina Friebe beim Aufschlag. Foto: Thomas Holzapfel

Mit zunehmender Spieldauer war bei den Talenten der Arge Leistungssport Baden-Württemberg neben Nervenstärke auch eine gute physische Verfassung vonnöten, von Stunde zu Stunde stiegen Temperatur und Luftfeuchtigkeit in der Betzinger Sporthalle.

Bei den Mädchen 19 gelang Paulina Friebe die Verteidigung des Ranglistensiegs, bereits im Vorjahr dominierte die 16-Jährige die Konkurrenz. „Es war auf jeden Fall mein Ziel, dass ich mich für das Top 48 qualifiziere“, sagte Pauline Friebe, die mit 30:3 Sätzen zwei recht entspannte Turniertage erlebte. Nur gegen die spätere Fünfte Luisa Schreiber (TTC Mühringen) ging es über die volle Fünfsatzdistanz, wobei der Entscheidungssatz dann mit 11:3 recht deutlich ausfiel.

Dana Haspel gewann die Bronzemedaille. Foto: Thomas Holzapfel

Bei den Mädchen 15 musste sich Clubkollegin Dana Haspel in der Vorrunde zwei Spielerinnen knapp nach jeweils fünf Sätzen beugen, darunter der späteren Siegerin Ksenija Poznic, die im vergangenen Jahr noch das Korntaler Trikot trug und nun für den DJK Sportbund Stuttgart antritt. Dennoch geriet für die Zwölfjährige der Sprung in die Runde der besten Acht nicht in Gefahr. Nach Siegen in der Endrunde und einem 0:3 gegen Cara Lehmann (TV Kieselbronn) ergatterte Dana Haspel die Bronzemedaille und darf sich aufgrund ihres Alters vielleicht sogar vage Hoffnungen auf eine Teilnahme am Top 48-Bundesranglistenturnier machen.

Der Korntaler Neuzugang Sina Ranft belegte im Schlussklassement der Mädchen 15 Rang zehn, Finn Pföhler landete bei den Jungen 15 auf einem respektablen elften Platz.