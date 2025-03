Tischtennis Regionalliga: TSV Korntal steigt in den Fahrstuhl in die dritte Liga

TSV Korntal steigt in den Fahrstuhl in die dritte Liga

1 Meisterhafte Bande: Die Tischtennis-Talente Paulina Friebe, Ksenija Poznic, Milla Pardela und Chenhao Chen (v. li.) mit Spielertrainerin Szilvia Kahn (Mi.). Foto: Thomas Holzapfel

Die junge Mannschaft um Spielertrainerin Szilvia Kahn ist am Ziel ihrer Träume und feiert vorzeitig die Meisterschaft in der Tischtennis-Regionalliga.











Das Korntaler Tischtennis-Team ist am Ziel seiner Träume: Mit einem 7:3-Heimsieg über den TV St. Georgen und einem 5:5 beim TV Rechberghausen ergatterte der souveräne Tabellenführer die Zähler, die zum Sprung ins Glück fehlten. Am drittletzten Regionalliga-Spieltag sicherte sich die Mannschaft um Spielertrainerin Szilvia Kahn die Meisterschaft und den Aufstieg in die dritte Liga.