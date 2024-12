Tischtennis Regionalliga: TSV Korntal geht ungeschlagen in die Winterpause

18:0 Punkte, 80:10 Spiele – wohl niemand hätte vor der Regionalliga-Saison damit gerechnet, dass Aufsteiger TSV Korntal eine so famose Hinrunde hinlegen würde. Sowohl bei Vereinsfunktionären als auch bei der Konkurrenz sorgte der Marsch des TSV in der ersten Saisonhälfte der vierten Liga für bewunderndes Kopfschütteln. „So eine Dominanz haben wir nicht erwartet“, meint TSV-Abteilungsleiter Friedemann Wagner.

Die Zwischenbilanz der jungen Truppe um Spielertrainerin Szilvia Kahn liest sich beeindruckend: Reihenweise wurden selbst renommierte Regionalliga-Teams aus der Halle gefegt, die knappsten Ergebnisse waren drei 8:2-Siege gegen Neckarsulm II, Frickenhausen und Weinheim III. „Das herausragende Spielverhältnis ist einen weiteren Punkt wert“, sagt Wagner, der vorrechnet: „Wir brauchen vermutlich noch 13 Punkte aus den neun Rückrundenspielen.“

Lesen Sie auch

Angesichts der Situation kommt man beim TSV Korntal nicht umhin, sich mit dem Gedanken an die dritte Liga zu beschäftigen. „Im Erfolgsfall würden wir das Team zusammenhalten wollen“, sagt Wagner, „es war das Ziel, die Jugendspielerinnen, die in den Landesstützpunkten zum Teil gemeinsam trainieren, mit der erfahrenen Spielertrainerin ins Rennen zu schicken.“

Spielertrainerin Kahn bleib ohne Niederlage

Die Stärke des TSV ist die Ausgeglichenheit. Paulina Friebe (16) und Milla Pardela (14) schnupperten bereits Regionalligaluft in Neckarsulm und beim Sportbund Stuttgart, nun legen sie (17:1- und 13:5-Einzelbilanz) den nächsten Leistungssprung nach. Die routinierte Kahn (54) blieb in 18 Einzeln ungeschlagen, gibt der Rasselbande Rückhalt. „Die Erfahrung von Szilvia ist enorm“, schwärmt Wagner von der mehrfachen Europameisterin und ungarischen Titelträgerin, die in der Bundesliga früher bei der SV Böblingen, bei 07 Ludwigsburg und beim MTV Stuttgart spielte. An Position vier kamen in der Vorrunde Chenhao Chen (14) sowie Ksenija Poznic (12) und Dana Haspel (11) zum Einsatz, die allesamt an diesem Wochenende bei den Baden-Württembergischen Jugendmeisterschaften in Bietigheim-Bissingen um die Medaillen spielen.