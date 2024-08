Tischtennis: Muss ein Tischtennisschläger rund sein?

1 Truls Möregardh tritt bei Olympia 2024 mit einem sechseckigen Schläger an. Foto: IMAGO/Bildbyran/IMAGO/MAXIM THORE

Unter anderem ein Schwede feiert bei Olympia mit einem ungewöhnlichen Schläger Erfolge. Was es mit dem besonderen Spielgerät auf sich hat.











Die Tischtennis-Wettbewerbe in Paris haben für Überraschungen gesorgt, Frankreich hat in Felix Lebrun einen neuen Helden – und Deutschland hat sich von seinem Idol verabschiedet. Timo Boll hat mit 43 Jahren seine fabelhafte Karriere auf internationaler Ebene beendet. Das hatte er schon vor den Spielen bekannt gegeben, in der Bundesliga wird er noch eine Saison für seinen Club aus Düsseldorf an der Platte stehen.