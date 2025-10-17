1 Im EM-Halbfinale: Annett Kaufmann und das deutsche Tischtennis-Team eilen bei der EM in Zadar von Sieg zu Sieg. Foto: Liu Xu/XinHua/dpa

Zadar - Die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft der Frauen hat bei der Team-EM in Kroatien eine Medaille sicher. Sabine Winter, Annett Kaufmann und Nina Mittelham gewannen im Viertelfinale mit 3:0 gegen Schweden und stehen nun unter den besten Vier des Turniers. Bei Welt- und Europameisterschaften im Tischtennis werden neben Gold und Silber auch zwei Bronzemedaillen an die Halbfinal-Verlierer vergeben.