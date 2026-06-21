Tischtennis Bezirk: Ein frisches Gesicht für den VfL Sindelfingen

Vereinstreue liegt im Tischtennisbezirk Böblingen-Schwarzwald offenbar wieder im Trend: Nur 60 Wechselanträge gibt es. Doch einige Klubs begrüßen zahlreiche Neue.
Offensichtlich ist Vereinstreue wieder etwas höher im Kurs, zumindest könnte man diese Schlussfolgerung bei einem Blick auf die Vereinswechsel im neuen Tischtennisbezirk Böblingen-Schwarzwald ziehen. Zum offiziellen Wechseltermin wurden 60 Anträge auf Wechsel der Spielberechtigung gestellt. Was bei 3783 registrierten Jugend- und Aktivenspielern in insgesamt 64 Vereinen des neu formierten Bezirks doch einen eher überschaubaren Anteil darstellt.