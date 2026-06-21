Tischtennis Bezirk: Ein frisches Gesicht für den VfL Sindelfingen

Vereinstreue liegt im Tischtennisbezirk Böblingen-Schwarzwald offenbar wieder im Trend: Nur 60 Wechselanträge gibt es. Doch einige Klubs begrüßen zahlreiche Neue.

Offensichtlich ist Vereinstreue wieder etwas höher im Kurs, zumindest könnte man diese Schlussfolgerung bei einem Blick auf die Vereinswechsel im neuen Tischtennisbezirk Böblingen-Schwarzwald ziehen. Zum offiziellen Wechseltermin wurden 60 Anträge auf Wechsel der Spielberechtigung gestellt. Was bei 3783 registrierten Jugend- und Aktivenspielern in insgesamt 64 Vereinen des neu formierten Bezirks doch einen eher überschaubaren Anteil darstellt.

Gleich mit sechs Neuzugängen wartet die SpVgg Weil der Stadt auf, die im Punktspielbetrieb zur kommenden Saison als Spielgemeinschaft mit dem TSV Grafenau an den Start geht. „Mit insgesamt 15 Mannschaften sind wir da auch organisatorisch durchaus gefordert“, sagt Weil der Stadts Abteilungsleiter Thomas Verleih. Die 24-jährige Lisa Klett, für viele aus früheren Betzinger Zeiten keine unbekannte Größe, und der zwei Jahre ältere Jonas Mannshardt kommen von Verbandsligist TS Durlach und verstärken das Erwachsenenteam in der Landesliga. Mit Melanie Rheinbay kam ein weiterer nomineller Hochkaräter zur Sportvereinigung.

Noch während der Coronazeit spielte Rheinbay (ehemals Strese) beim VfL Sindelfingen in der Dritten Bundesliga, nun wird sie punktuell bei den Damen II, die in die Verbandsliga aufstiegen, zum Einsatz kommen. Genauso wie die 15-jährige Anna Hartmann, die bereits im Jugendbereich in Weil der Stadt spielte und nun auch das Erwachsenenspielrecht besitzt (vom TTC Ergenzingen). Thang Vu schloss sich von der SpVgg Renningen an, vom SV Magstadt kommt Günter Laukenmann, beide kommen in den Bezirksspielklassen zum Einsatz.

Neben Melanie Rheinbay verzeichnet der VfL Sindelfingen mit Wolfgang Bradfisch einen weiteren namhaften Weggang. Den 26-Jährigen zog es beruflich nach Bremen, nun spielt er für den ATSV Sebaldsbrück. In seiner Rolle als Sportwart ist Bradfisch aber weiterhin für den VfL Sindelfingen ehrenamtlich aktiv. Neu im VfL-Kader stehen Klara Dalheimer (kommt vom SC Berg) und das 14-jährige Talent Finn Pföhler (vom TSV Korntal).

Mit Nico Decker und Hannes Neukirchner vom badischen VSV Büchig ergänzen zwei weitere Nachwuchsspieler das U 19-Team des VfL Herrenberg, das es in der vergangenen Saison bereits unter die besten Drei in Baden-Württemberg schaffte.

Das Oberliga-Aufsteigerteam der SV Böblingen präsentiert mit Lauri Laane aus Estland ein gänzlich unbeschriebenes Blatt. Der 47-Jährige wird wohl nicht regelmäßig zum Einsatz kommen, stellt aber eine weitere Option im Kampf um den Klassenerhalt dar. Nicht unbekannt ist derweil Fatih Kanli, der zuletzt beim TV Oeffingen in der Landesliga spielte, davor unter anderem beim TSV Kuppingen und in Böblingen, wohin er nun wieder zurückkehrt. Yuhan Cui (14) und Denis Tang (24) verlassen die SVB in Richtung Korntal und Bernhausen.

Durchaus Bewegung kam auch ins Vereinsgefüge des SV Affstätt. Patrick Gähr, Oliver Hack und Herbert Kraut siedelten geschlossen zum TV Stammheim über, dafür stehen nun Johannes Mock (vom TTC Ergenzingen) und Patrick Hassler, ehemaliger Abteilungsleiter in Kuppingen, der vom VfB Friedrichshafen ins Gäu zurückkehrt, im Kader.