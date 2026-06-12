Tischtennis: Annett Kaufmann freut sich über zwei Titel mit großer Bedeutung

Auch Tischtennis-Star Annett Kaufmann ist nicht frei von Zweifeln. Die Bietigheimerin geht ihren eigenen Weg – umso wichtiger sind Erfolge wie das doppelte DM-Gold.

Von außen betrachtet läuft bei Annett Kaufmann alles rund. Richtig rund. Vor zwei Jahren machte sie ihr Abitur, legte anschließend bei den Olympischen Spielen in Paris, wo sie das deutsche Team sensationell ins Halbfinale führte, ihre sportliche Reifeprüfung ab. Seither lebt sie ihren Traum als Tischtennis-Profi und Supertalent ihres Sports. Ende 2024 wurde die Bietigheimerin als erste Europäerin überhaupt U-19-Weltmeisterin, ihr Weg führte stets nur nach oben. Doch wie immer gibt es eine Kehrseite der Medaille. Denn auf den zweiten Blick zeigt sich, dass auch Annett Kaufmann (19) nicht frei von Zweifeln ist. Und manchmal nach Orientierung sucht.

Im Frühjahr erlebte die Tischtennisspielerin schmerzhafte Rückschläge. Die Ergebnisse waren nicht so gut wie gewohnt, beim World Cup in Macau musste sie wegen einer Knöchelverletzung aufgeben, und zugleich hinterfragte sie sich selbst: Wie fühlt es sich tatsächlich an, Berufssportlerin zu sein? Und wie erfüllend ist es? „Es war keine einfache Zeit, ich habe einfach meinen Rhythmus nicht gefunden“, sagt Annett Kaufmann, „daraus habe ich meine Schlüsse gezogen.“ Die sie, auch gegen Widerstände, durchgesetzt hat.

Annett Kaufmann geht ihren eigenen Weg

Annett Kaufmann entschied sich, häufiger Pausen einzulegen. Etwas weniger zu trainieren. Das Tempo zu drosseln. Mehr auf ihren Körper zu hören. Das hat nicht jeder verstanden. „Ich musste es schaffen, mich durch andere Meinungen nicht verunsichern zu lassen. Das war nicht einfach, weil ich einen individuellen Weg gegangen bin, auf dem es keinerlei Orientierungspunkte gab“, sagt Annett Kaufmann, „es ist nicht einfach, das zu tun, was sonst niemand tut.“ Umso wichtiger waren für sie die deutschen Meisterschaften.

In Erfurt zeigte die Tischtennisspielerinnen, dass alle, die ihr Faulheit oder fehlenden Willen unterstellten, komplett falsch lagen. Und dass es sehr wohl möglich ist, etwas kürzer zu treten und trotzdem einen Schritt nach vorne zu machen: „Ich habe die Bestätigung dafür erhalten, dass mein Gefühl, was mein Körper benötigt und wie er funktioniert, richtig ist.“

Starke Konkurrenz für Annett Kaufmann

Annett Kaufmann hatte zwar die DM-Titel 2024 und 2025 gewonnen, die große Favoritin aber war sie diesmal nicht. Weil die deutsche Spitze nahezu komplett vertreten war, darunter Sabine Winter, die mittlerweile auf Rang neun der Weltrangliste steht. „Mein Respekt“, sagt die Bietigheimerin, „war ziemlich groß.“ Ihr Ehrgeiz aber auch.

Annett Kaufmann spielte ein herausragendes Turnier. Im Finale schlug die Nummer 58 der Weltrangliste ihre härteste Kontrahentin Sabine Winter mit 4:3, zudem gewann sie an der Seite von Xiaona Shan auch noch DM-Gold im Doppel. „Es war ein tolles Turnier, ich mag die Atmosphäre bei dieser Meisterschaft“, sagt Annett Kaufmann, die ihre Erfolge in Erfurt gemeinsam mit ihrem Freund Fabian Anton, dem Bundesliga-Volleyballer der Barock Volleys MTV Ludwigsburg, gefeiert hat. „Die beiden Titel bedeuten mir extrem viel, denn der Weg zu diesen Siegen war sehr schwierig. Ich hatte selbst nicht erwartet, dass ich ihn so gut meistern würde.“ Dass es am Ende klappte, gab Selbstvertrauen. Und Zuversicht.

Also freute sich Annett Kaufmann über ihren Sieger-Scheck in Höhe von 6000 Euro und machte sich auf zu Turnieren in Zagreb (Kroatien) und Ljubljana (Slowenien), dem Abschluss der ersten Saisonhälfte. Nach der Feier zu ihrem 20. Geburtstag (23. Juni) und einem Urlaub folgt dann die intensive Sommervorbereitung, die sie auch nach Asien führen wird – und sie fit machen soll für die wichtigen Turniere, die 2026 noch anstehen, darunter die Einzel-EM Mitte Oktober in Ljubljana. Die starke Form, in der sie sich aktuell befindet, sorgt dabei für großen Optimismus. „Mental haben mich die vergangenen Wochen sehr gestärkt, und ich habe mich auch spielerisch weiter verbessert“, sagt Annett Kaufmann, „von daher werde ich versuchen, bei der EM eine Medaille zu gewinnen.“ Auf ihre ganz eigene Art.