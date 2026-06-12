Tischtennis: Annett Kaufmann freut sich über zwei Titel mit großer Bedeutung

Auch Tischtennis-Star Annett Kaufmann ist nicht frei von Zweifeln. Die Bietigheimerin geht ihren eigenen Weg – umso wichtiger sind Erfolge wie das doppelte DM-Gold.
Von außen betrachtet läuft bei Annett Kaufmann alles rund. Richtig rund. Vor zwei Jahren machte sie ihr Abitur, legte anschließend bei den Olympischen Spielen in Paris, wo sie das deutsche Team sensationell ins Halbfinale führte, ihre sportliche Reifeprüfung ab. Seither lebt sie ihren Traum als Tischtennis-Profi und Supertalent ihres Sports. Ende 2024 wurde die Bietigheimerin als erste Europäerin überhaupt U-19-Weltmeisterin, ihr Weg führte stets nur nach oben. Doch wie immer gibt es eine Kehrseite der Medaille. Denn auf den zweiten Blick zeigt sich, dass auch Annett Kaufmann (19) nicht frei von Zweifeln ist. Und manchmal nach Orientierung sucht.