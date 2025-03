Tischtennis – 3. Liga: DJK Sportbund Stuttgart: Der Sportbund sagt ja zur zweiten Bundesliga

Zwei Ereignisse bestimmten das Wochenende für die Drittliga-Spielerinnen des DJK Sportbund Stuttgart. Und dies, obwohl sie selbst nicht zum Schläger gegriffen haben. Einerseits wurde fristgerecht zum 15. März die sogenannte Verpflichtungserklärung für die zweite Bundesliga beim Deutschen Tischtennis-Bund eingereicht. Anderseits patzte der bisher stärkste Konkurrent BSC Rapid Chemnitz mit 0:6 beim neuen Zweitplatzierten TSV Dachau II. Fünf Spieltage vor Saisonschluss führen die Sportbund-Frauen die Tabelle damit mit drei Punkten Vorsprung an. Der Meister steigt direkt auf, der Zweitplatzierte nimmt an der Relegation gegen den Zweitplatzierten aus der 3. Liga-Nord und dem Neunten der zweiten Liga teil.

Auf den möglichen Sprung in die zweite Liga haben die Frauen aus dem Stuttgarter Osten in der Vergangenheit bereits dreimal verzichtet. Bereits im Vorfeld sagten sie nein zum Aufstieg, einmal hätten sie ihn sportlich auf jeden Fall geschafft. In dieser Runde ist das anders, haben sich die Spielerinnen samt Verantwortliche bei einer sportlichen Qualifikation für den Gang nach oben entschieden. Warum jetzt? „Die Motivation ist perspektivisch für die jungen Spielerinnen höher, wenn man einen selbst erspielten Aufstieg auch annimmt“, begründet der Mannschaftsbetreuer Thomas Walter. Auf jeden Fall nicht mehr dabei sein wird die Nummer zwei, Elisa Nguyen, die zum TTC Weinheim in die erste Bundesliga wechseln wird. „Wir sind in Gesprächen mit einer Nachfolgerin, fix ist aber noch nichts.“

Eine Liga höher bedeutet auch einen höheren finanziellen Aufwand – unter anderem wegen weiterer Strecken und Übernachtungen. Gespielt wird beispielsweise in Norddeutschland, aber auch in Berlin. Die Mehrkosten würden laut Walter „im hohen vierstelligen Bereich“ liegen.