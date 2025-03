„Tisch und Tafel“ in der Alten Kelter: Besucherschlange wie beim Popkonzert – Messe in Fellbach kommt gut an

Besucherschlange wie beim Popkonzert – Messe in Fellbach kommt gut an

8 Linda Gaspar und Zoe Keibl vom „Tisch und Tafel“-Team haben anlässlich des Zehn-Jahr-Jubiläums der Genussmesse eifrig Blumensträuße für die Besucher gebunden. Foto: /Jan Potente

Schon vor der Eröffnung warten die Besucher auf den Einlass. Zum Jubiläum von „Tisch und Tafel“ ist der Andrang riesig. Drinnen darf geschlendert und probiert werden. An den Ständen gibt es alles, um das Schöne im Leben zu feiern.











Eine Besucherschlange wie bei einem Popkonzert: Der Plan von Luca Salvatore und Elena Strauß scheint aufzugehen. Das Ehepaar, bei dem seit nunmehr zehn Jahren die Fäden für die Messe „Tisch und Tafel“ zusammenlaufen, hat dieses Mal besonders viel Marketing gemacht und dabei im Speziellen auch die Fellbacher umfassend über die Genussmesse informiert. „Wir haben uns bewusst gegen Stuttgart entschieden und wollen mit unserer Messe hier in Fellbach bleiben. Umso toller, dass sie so angenommen wird“, sagt Luca Salvatore, der mit seiner Frau auch für die Messe „Speis und Trank“ verantwortlich zeichnet. Als Messebauer sei ihnen klar gewesen, dass sie mal ihre eigene Messe haben wollen, um sich dabei den schönen Dingen des Lebens zu widmen. „Vielleicht ist auch deshalb der Ansturm so groß, weil die Leute das jetzt brauchen, bei all dem Negativen aktuell“, sagt Salvatore, verweist auf das Blumenmeer, das sein Team zum Jubiläum gerichtet hat, und gibt den nächsten Einlassbändel aus.