In der neuen Krimireihe "Tirolerblut" schlüpft Ursula Strauss in die Rolle der Chefinspektorin Fanny Gruber. Die deutsch-österreichische Koproduktion erzählt von drei Generationen einer Polizistenfamilie, die gemeinsam unter einem Dach wohnen und düstere Verbrechen aufklären.

Die Alpenmetropole Innsbruck wird zum Schauplatz packender Kriminalfälle. Bis zum 18. November laufen die Dreharbeiten für die neue Donnerstagskrimireihe "Tirolerblut" - und mit Ursula Strauss (51) steht eine mehrfache ROMY-Gewinnerin dafür vor der Kamera. Die Österreicherin verkörpert Chefinspektorin Fanny Gruber, die dank ihres außergewöhnlichen Spürsinns als beste Ermittlerin der Stadt gilt.

Unter der Regie von Matthias Tiefenbacher entstehen derzeit zwei Filme nach Drehbüchern des Grimme-Preisträgers Christian Jeltsch. Die Kamera führt Hanno Lentz, gedreht wird an Originalschauplätzen in Tirol sowie in Wien. Die deutsch-österreichische Koproduktion verspricht nicht nur spannende Kriminalfälle, sondern auch einen tiefen Einblick in das Leben einer außergewöhnlichen Familie.

Drei Generationen unter einem Dach

Was "Tirolerblut" von anderen Krimireihen abhebt, ist der familiäre Kern der Geschichte. Drei Generationen der Familie Gruber haben ihr Leben dem Polizeidienst verschrieben - und teilen sich den Gruberhof in der eindrucksvollen Kulisse der Tiroler Alpen. Großvater Hannes (Sven-Eric Bechtolf, 67) ist mittlerweile im Ruhestand. Seine Tochter Fanny (Strauss) hat sich zur Top-Ermittlerin hochgearbeitet. Und nun tritt auch Enkel Tobi (Noah L. Perktold, geb. 1995) in die Fußstapfen der Familie. Jede Generation bringt ihre eigene Perspektive in die Ermittlungsarbeit ein - und das sorgt für reichlich Zündstoff unter einem Dach.

Allegra Tinnefeld (20) übernimmt zudem die Rolle von Fannys Tochter Anna, während Kai Ivo Baulitz (54) als Ex-Mann Günther die Familienkonstellation komplettiert.

Der erste Fall: "Tirolerblut - Im kalten Wasser"

Im ersten Film "Tirolerblut - Im kalten Wasser" steht Sohn Tobi im Mittelpunkt. Sein erster eigenverantwortlicher Einsatz führt den jungen Polizisten zu einem gewalttätigen Familienvater. Die Situation vor Ort eskaliert dramatisch: eine verängstigte Familie, ein bedrohlicher Betrunkener, ein aggressiver Hund. Als Tobi die Kontrolle über die Lage zu verlieren droht, fällt ein Schuss. Zurück bleiben ein toter Hund und ein lebensgefährlich verletzter Mann.

Hat der Nachwuchspolizist zu schnell geschossen? Die misshandelte Ehefrau Nadine (Marlene Hauser, 29) ändert plötzlich ihre Aussage und belastet Tobi schwer. Mutter Fanny spürt instinktiv, dass hinter dem Familiendrama mehr steckt. Sie beginnt auf eigene Faust zu ermitteln - gegen ausdrückliche Anweisung ihrer Vorgesetzten. Damit riskiert sie nicht nur ihre Karriere, sondern bringt die gesamte Familie in eine Zwickmühle zwischen Loyalität und Pflicht...

Der zweite Krimi: "Tirolerblut - Ein tiefer Fall"

Der zweite Film "Tirolerblut - Ein tiefer Fall" rückt Tochter Anna in den Fokus. Nach einem Jahr Weltreise kehrt sie zurück auf den Gruberhof - ohne die Absicht, ebenfalls Polizistin zu werden. Doch ihre Heimkehr ist überschattet: Ihre beste Freundin Clara ist vor vier Monaten unter dubiosen Umständen tödlich verunglückt. Während Anna mit Claras verzweifeltem Vater (Martin Leutgeb, 59) Erinnerungen austauscht, erschüttert ein neuer Fall die Region.

Emily (Julia Novohradsky, geb. 2001), Tochter des einflussreichen Immobilienmanagers Renner (Cornelius Obonya, 56), wird entführt. Die Forderungen der Entführer sind ungewöhnlich: eine erstaunlich niedrige Lösegeldsumme und interne Unterlagen aus Renners Unternehmen. Für Kommissarin Fanny Gruber ergibt das zunächst keinen Sinn. Doch je tiefer sie gräbt, desto klarer wird: Renner spielt nicht mit offenen Karten. Und plötzlich deutet alles auf einen Zusammenhang mit Claras mysteriösem Tod hin - ausgerechnet in den Geschäftsräumen von Renners Firma...