In der neuen Krimireihe "Tirolerblut" schlüpft Ursula Strauss in die Rolle der Chefinspektorin Fanny Gruber. Die deutsch-österreichische Koproduktion erzählt von drei Generationen einer Polizistenfamilie, die gemeinsam unter einem Dach wohnen und düstere Verbrechen aufklären.
Die Alpenmetropole Innsbruck wird zum Schauplatz packender Kriminalfälle. Bis zum 18. November laufen die Dreharbeiten für die neue Donnerstagskrimireihe "Tirolerblut" - und mit Ursula Strauss (51) steht eine mehrfache ROMY-Gewinnerin dafür vor der Kamera. Die Österreicherin verkörpert Chefinspektorin Fanny Gruber, die dank ihres außergewöhnlichen Spürsinns als beste Ermittlerin der Stadt gilt.