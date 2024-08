Tippspiel zum VfB Stuttgart: MeinVfB-Kicktipp-Runde: Jetzt mitmachen!

Die Bundesliga startet wieder! Die Saison 2024/25 steht in den Startlöchern und damit geht sie endlich zu Ende, diese schlimme Sommerzeit, in der sich die Fußballfans mit solchen Nebensächlichkeiten wie einer EM im eigenen Land oder dem Fußballturnier bei den Olympischen Spielen über Wasser halten mussten (Zwinkersmiley).

Zum Start der neuen Runde haben auch wir uns etwas Neues überlegt – und starten ab sofort ein VfB-Tippspiel. Dieser Wunsch wurde vielfach während der letzten Saison aus unserer Nutzergemeinde an uns herangetragen und wird nun umgesetzt. Bei der MeinVfB-Tipprunde können Sie gegen unsere Redakteure tippen, die ebenfalls antreten. Los geht es ab sofort und – das ist anders als bei so manch anderem Tippspiel – getippt werden nur die VfB-Partien in der Bundesliga, dem DFB-Pokal und in der Champions League. Das Tippspiel ist selbstverständlich kostenfrei – und es gibt etwas zu gewinnen.

Die ersten 20 Tipper der Abschlusstabelle gewinnen ein exklusives Meet & Greet mit unseren PodCannstatt-Hosts Christian Pavlic und Philipp Maisel. Sollten unsere Redakteure unter den ersten 20 Tippern sein, verlängert sich die Liste entsprechend, sodass auf jeden Fall 20 Mitspieler aus unserer Community die Möglichkeit für das Treffen bekommen. Weitere Preise kommen im Saisonverlauf dazu und werden entsprechend bekanntgegeben.

Also los – jetzt anmelden und mittippen!

Übrigens: Wenn Sie schon Mitglied eines Tippspiels auf der Plattform sind, einfach dort in der Tippspiel-Suche nach „MeinVfB“ suchen und teilnehmen.

Teilnahmebedingungen und Datenschutz

Mit der Teilnahme an unserem Tippspiel erklären Sie sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten (z.B. Name, E-Mail-Adresse) von der Südwest Media Network GmbH zum Zwecke der Durchführung des Tippspiels und des dazugehörigen Gewinnspiels sowie zur Bewerbung von Angeboten, Produkten und Dienstleistungen der Stuttgarter Zeitung Verlagsgesellschaft mbH, der Stuttgarter Nachrichten Verlagsgesellschaft mbH, der Bechtle Graphische Betriebe und Verlagsgesellschaft GmbH & Co. KG und der Schwarzwälder Bote Mediengesellschaft mbH verarbeitet und genutzt werden dürfen.

Diese Daten werden ausschließlich zu den genannten Zwecken verwendet und nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, dies ist zur Durchführung des Tippspiels, des Gewinnspiels oder zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen erforderlich. Ihre Einwilligung umfasst insbesondere die Zusendung von Newslettern und Angeboten per E-Mail, Post oder anderen Kommunikationswegen.

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, indem Sie eine entsprechende Nachricht an datenschutz@swm-network.de senden. In diesem Fall werden Ihre personenbezogenen Daten, soweit keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen, unverzüglich gelöscht.