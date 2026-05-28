Tippspiel Landesliga/Bezirksliga: So tippen Filip Primorac und Markus Lurz den Spieltag
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Von links: Filip Primorac (MTV Stuttgart) und Markus Lurz (Spvgg Cannstatt). Foto: privat, Spvgg Cannstatt

Geht noch was für den MTV Stuttgart im Abstiegskampf? Und gewinnt die Spvgg Cannstatt ihr letztes Heimspiel der Saison? Die Routiniers der beiden Vereine glauben „ja“.

Für den einen ist es mit seiner Mannschaft am Wochenende die letzte Chance im Kampf gegen den Abstieg, für den anderen der letzte Heimauftritt vor dem Ende der eigenen Karriere. Die Fußballer Filip Primorac vom MTV Stuttgart und Markus Lurz von der Spvgg Cannstatt tippen die Ergebnisse des anstehenden Spieltags. So wird es ihrer Meinung nach in der Landesliga beziehungsweise Bezirksliga ausgehen:

 

Landesliga-Tipp

Filip Primorac (MTV Stuttgart)

• TSV Plattenhardt – TSV Bernhausen 1:3

• FV Neuhausen – TSV Bad Boll 1:1

• TV Echterdingen – SV Waldhausen 0:2

• TSV Ehningen – SC Geislingen 3:0

• TSGV Waldstetten – VfL Sindelfingen 1:1

• SV Böblingen – GSV Maichingen 0:3

• FV Sontheim/Brenz – MTV Stuttgart 0:2

• TSV Köngen – 1. FC Eislingen 1:1

Die bisher besten Tipps in dieser Saison: Till Flach (MTV Stuttgart) 13 Punkte.

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Der Angreifer des TSV Jahn Büsnau schnürte zuletzt den Dreier-Pack und ist ein wichtiger Faktor im Kampf um den Aufstieg. Eine negative Eigenschaft räumt er selbst offen.

Bezirksliga-Tipp

Markus Lurz (Spvgg Cannstatt)

• TSV Jahn Büsnau – SV Nufringen 4:1

• SV Rohrau – Spvgg Holzgerlingen 1:2

• TV Echterdingen II – SV Bonlanden 2:2

• Spvgg Cannstatt – VfL Oberjettingen 4:1

• VfL Herrenberg – TSV Dagersheim 3:1

• TV Darmsheim – SV Deckenpfronn 2:4

• ASV Botnang – TSV Musberg 3:1

• SV Vaihingen – Croatia Stuttgart 5:1

Die bisher besten Tipps in dieser Saison: Mirko Perkovic (Croatia Stuttgart) und Giancarlo Pinna (SV Bonlanden) jeweils 10 Punkte.

Wertung: exakt richtiger Tipp drei Punkte; richtige Tordifferenz zwei Punkte; richtiger Sieger ein Punkt.

 