Tippspiel Landesliga/Bezirksliga: Plattenhardter tippt auf Bernhauser Tabellenführung – zieht Botnang davon?

Plattenhardts Nemanja Markovic tippt auf Bernhausens Tabellenführung in der Landesliga, während Patrik Sapina auf Botnangs Sieg in der Bezirksliga setzt. Wer behält recht?
Wenn es nach den Tipps von Plattenhardts Verteidiger Nemanja Markovic geht, dann wird der TSV Bernhausen an diesem Wochenende die Tabellenführung in der Landesliga übernehmen – unabhänging davon, dass die Partie der beiden Konkurrenten aus einem traurigen Grund abgesagt wurde. Patrik Sapina vom TV Echterdingen II rechnet damit, dass der ASV Botnang das Spitzenspiel der Bezirksliga gewinnt und seinen Vorsprung ausbaut.