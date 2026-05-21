Tippspiel Landesliga/Bezirksliga: Plattenhardter setzt auf Überraschungssieg, aber nicht auf die Rettung
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Tobias Hornung von TSV Plattenhardt tippt den Landesliga-Spieltag, SV Vaihingens Maximilian Eisentraut den der Bezirksliga. Foto: Günter Bergmann

Plattenhardts Tobias Hornung tippt auf einen Überraschungssieg gegen Köngen – doch für die Rettung reicht das nicht. Vaihingens Eisentraut prognostiziert den Bezirksliga-Spieltag.

Tobias Hornung setzt selbstredend auf einen Überraschungssieg seines TSV Plattenhardt gegen den Landesliga-Zweiten TSV Köngen. Weil der Mittelfeldspieler jedoch auch auf einen Sieg des SC Geislingen setzt, wäre die direkte Rettung des Aufsteigers ausgeschlossen. Zudem tippt Vaihingens Maximilian Eisentraut den Bezirksliga-Spieltag.

 

Landesliga-Tipp

Tobias Hornung (TSV Plattenhardt)

  • 1. FC Eislingen – FV Sontheim/Brenz 3:0
  • TSV Bad Boll – TSV Bernhausen 1:2
  • VfL Sindelfingen – TSV Ehningen 1:3
  • TSV Plattenhardt – TSV Köngen 2:1
  • SC Geislingen – TV Echterdingen 1:0
  • SV Waldhausen – FV Neuhausen 3:1
  • MTV Stuttgart – SV Böblingen 0:2
  • GSV Maichingen – TSGV Waldstetten 0:1

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Der bisher beste Tipp in dieser Saison: Till Flach (MTV Stuttgart) 13 Punkte.

Bezirksliga-Tipp

Maximilian Eisentraut (SV Vaihingen)

  • Spvgg Holzgerlingen – SV Nufringen 4:1
  • SV Bonlanden – SV Rohrau 3:1
  • TSV Musberg – TV Darmsheim 1:2
  • TSV Jahn Büsnau – SV Vaihingen 2:4
  • TSV Dagersheim – SV Cannstatt 2:1
  • Croatia Stuttgart – ASV Botnang 2:3
  • VfL Oberjettingen – TV Echterdingen II 1:3
  • SV Deckenpfronn – VfL Herrenberg 3:2

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