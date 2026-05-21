Tippspiel Landesliga/Bezirksliga: Plattenhardter setzt auf Überraschungssieg, aber nicht auf die Rettung

Plattenhardter setzt auf Überraschungssieg, aber nicht auf die Rettung

1 Tobias Hornung von TSV Plattenhardt tippt den Landesliga-Spieltag, SV Vaihingens Maximilian Eisentraut den der Bezirksliga. Foto: Günter Bergmann

Plattenhardts Tobias Hornung tippt auf einen Überraschungssieg gegen Köngen – doch für die Rettung reicht das nicht. Vaihingens Eisentraut prognostiziert den Bezirksliga-Spieltag.











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Tobias Hornung setzt selbstredend auf einen Überraschungssieg seines TSV Plattenhardt gegen den Landesliga-Zweiten TSV Köngen. Weil der Mittelfeldspieler jedoch auch auf einen Sieg des SC Geislingen setzt, wäre die direkte Rettung des Aufsteigers ausgeschlossen. Zudem tippt Vaihingens Maximilian Eisentraut den Bezirksliga-Spieltag.