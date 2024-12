Tipps zum Wochenende in Leonberg und Umgebung: Von Adventlichem und Doom Metal

Natürlich gibt es auch an diesem Wochenende wieder Weihnachtsmärkte, Weihnachtsmärkte, Weihnachtsmärkte. Exemplarisch dieser hier: Zu Füßen des Denkmals von Johannes Kepler steigt in Weil der Stadt traditionell am zweiten Adventswochenende der Weihnachtsmarkt. Rund 60 Holzhütten, betrieben von ortsansässigen Vereinen, Organisationen und Schulen sowie langjährig treuen Beschickern bieten am Samstag (11 bis 22 Uhr) und Sonntag (11 bis 18 Uhr) auf dem Marktplatz ein buntes Allerlei. Dazu gibt es die Gelegenheit, den Turm der Kirche St. Peter und Paul zu erklimmen. In der Kirche selbst gibt es adventliche Konzerte. Auf dem Kirchplatz gibt es zudem den Kinderweihnachtsmarkt, auf dem Carlo-Schmid-Platz ist „Mittelalter im Advent“ angesagt. Näheres gibt es im Internet auf www.weil-der-stadt.de.

Die Eisbahn gibt’s in Gerlingen zum dritten Mal

In Gerlingen eröffnet derweil zum dritten Mal die Eisbahn auf dem Rathausplatz. Der Startschuss fällt am Freitag, dem Nikolaustag, um 18 Uhr mit der Nikolausparty. Dann dürfen die Besucher bis Anfang Januar die Schlittschuhe schnüren und Pirouetten drehen. Öffnungszeiten, Tickets und das Programm gibt es über den Stadtmarketingverein Mein Gerlingen.

Ebenfalls am Nikolaus-Freitag ist in Renningen der ADFC aktiv. Die Engagierten im Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club postieren sich am Freitagmorgen an verschiedenen Punkten in der Stadt und verteilen Zimtsterne und Postkarten an Radfahrende. Wo und wann genau sich die ADFCler postieren, erfahren Interessierte unter anderem auf www.renningen.de.

Ganz, nun ja, „unweihnachtlich“ geht es am Samstag in der Beat Baracke in Leonberg zur Sache: beim Konzert mit dem Motto „Get Wasted And Be Doomed“. Gleich sechs Bands bieten dort ihren Doom Metal dar – also eine teils extrem langsam gespielte Variante des Heavy Metal. Headliner sind die Szenelegenden The Lamp Of Thoth aus Großbritannien, hinzu kommen The Temple aus Griechenland, die Finnen The Lone Madman, Metallus aus Polen sowie die beiden deutschen Combos Black Revelation und High Warden. Los geht’s um 16 Uhr.

Dennis Müller spielt in der Leonberger Michaelskirche

Das Kontrastprogramm zu schweren Gitarren bietet Dennis Müller. Der ist zwar nicht mehr Pfarrer in Leonberg, seiner Musikleidenschaft frönt er jedoch nach wie vor gern an seiner alten Wirkungsstätte. Deshalb gibt’s am Samstag ab 19 Uhr in der Michaelskirche auch wieder Christmas Jazz. Mit dabei: Sängerin Mareike Rieger, Drummer Felix Schrack und Bassist Niklas Schumacher. Saxofon spielt Stefan Koschitzki.