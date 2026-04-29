Tipps zum Tag der Arbeit: Wohin am 1. Mai? Diese Ausflüge lohnen sich

Vom Familienfest über Wein und Waldbahn bis hin zu Party: Rund um den 1. Mai bieten sich im Rems-Murr-Kreis viele Ziele für einen abwechslungsreichen Feiertag – und den Tanz hinein.

Ob reintanzen, hinwandern oder zusammenhocken – rund um den 1. Mai wird im Rems-Murr-Kreis gefeiert. Vom traditionellen Maibaumstellen über große Familienfeste bis hin zu Hocketsen in den Weinbergen reicht das Programm – oft dicht getaktet vom Vorabend bis weit ins Wochenende hinein. Den Auftakt machen vielerorts die Maibaumfeste am 30. April.

1. Hopf in Fellbach Der „Tanz in den Mai“ hat in Fellbach längst seinen eigenen Namen: Fellbach Hopf. Das Prinzip ist simpel – und macht den Reiz aus. Besucher ziehen von Location zu Location, zu Fuß durch die Innenstadt oder per Shuttlebus, steigen aus und stehen direkt vor der nächsten Bühne.

Die 23. Ausgabe der langen Live-Musiknacht steigt am Donnerstag, 30. April. Insgesamt 13 Locations sind beteiligt – von Bars und Cafés über Weingüter bis zu Kellern. Gespielt wird alles von Rock und Pop bis Afro House und Schlager. Tausende Besucher werden erwartet.

Zu den auffälligsten Stationen zählen der Rathausinnenhof mit Schmiegs Biergarten, wo die Fellbacher Band Time Warp auftritt, sowie mehrere Orte im Oberdorf – darunter das Weingut Heid, der Kunstverein Fellbach und die Schmiede in der Vorderen Straße. Auch im Stadtgebiet verteilt sorgen Bands und DJs für Programm, etwa im Hasentanz, im Rems-Murr-Center oder in der Clutchy23-Bar. Die Shuttlebusse fahren ab 19 Uhr unter anderem an der Lutherkirche und am Bahnhof Fellbach, der letzte Bus startet um 2.30 Uhr. Zugang gibt es mit dem sogenannten Hopf-Bändel für 15 Euro an der Abendkasse, welches zugleich für die Busnutzung im Stadtgebiet gilt.

2. Tanzen in den Mai

Doch nicht nur in Fellbach wird gefeiert: Am 30. April wird im gesamten Rems-Murr-Kreis in den Mai gestartet – mal als Party, mal ganz traditionell. In Waiblingen etwa beginnt die Tanznacht im Q12 der Tanzschule fun&dance um 19 Uhr, in Schorndorf öffnet die Mühlen-Alm bereits um 17 Uhr, Livemusik startet dort um 19 Uhr.

Parallel dazu setzen viele Orte auf Tradition statt Tanzfläche. In Urbach wird um 18 Uhr auf dem Marktplatz der rund 25 Meter hohe Maibaum gestellt und anschließend gefeiert. Auch in Rudersberg beginnt das Programm bereits um 16 Uhr mit Bewirtung und Kindertanz, bevor am Abend der Maibaum aufgestellt wird. In den Teilorten Schlechtbach, Zumhof, Necklinsberg, Klaffenbach, Michelau und Oberndorf starten die Feiern ebenfalls am späten Nachmittag, meist mit Hocketse und anschließendem Maibaumstellen – wie in vielen weiteren Orten im Rems-Murr-Kreis.

Zusätzlich laden in Fellbach-Oeffingen die Pfadfinder zwischen 30. April und 2. Mai zur „Pfalaho“ auf den Spielplatz am Hartwald ein. Unter anderem gibt es dort am 1. Mai um 10.30 Uhr einen Jugendgottesdienst, gefolgt von Programm mit Musik und Bewirtung – ein klassischer Treffpunkt für Familien am Feiertag.

3. Wandern und Wein

Statt Tanzfläche stehen am 1. Mai Ausflüge, Weinberge und Hocketsen im Mittelpunkt. Im Remstal öffnen zahlreiche Weingüter, Höfe und Wengerthütten und laden zu Wein, Vesper und Aussicht ein. Viele Angebote liegen direkt an Wander- und Radwegen und lassen sich gut miteinander verbinden. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf Weinstadt: Dort läuft vom 30. April bis 3. Mai ein dezentrales Weindorf mit mehreren Standorten. Am 1. Mai beginnt der Festbetrieb vielerorts bereits ab 11 Uhr – mit Livemusik, schwäbischer Küche und wechselnden Angeboten der beteiligten Weingüter.

Daneben gibt es zahlreiche weitere Ziele: Am Kappelberg in Fellbach laden die Weingärtner von 12 bis 19.30 Uhr zum Weintreff mit Blick auf die Rebhänge. In Remshalden-Geradstetten feiert das Weingut Häfner von 110 bis 16 Uhr ein Maifest mit Weinen, Speisen und Musik. Und in den Hanweiler Weinbergen ist das Weinberghäusle des Weinguts Maier ab 11 Uhr geöffnet – mit Vesper und Aussicht mitten in den Reben, um nur einige Beispiele zu nennen.

4. Waldbahn, Kinderfest und Bergwerk

Ein zentraler Anlaufpunkt für Familien ist das KinderNaturErlebnisFest am Ostkastell in Welzheim. Von 11 bis 17 Uhr wird das Gelände zur großen Entdeckerlandschaft mit Mitmachstationen und Naturaktionen. Höhepunkt ist die Inthronisierung der neuen Schwäbischen WaldFee um 14 Uhr.

Auch auf der Schiene gibt es ein besonderes Ereignis: Die Schwäbische Waldbahn startet mit einem mehrtägigen Eröffnungsprogramm vom 1. bis 3. Mai. Am 1. Mai beginnt die Eröffnungsfahrt um 9.20 Uhr in Stuttgart und wird ab 10.30 Uhr ab Schorndorf mit Dampflok fortgesetzt. Am 2. Mai verkehren zusätzliche Züge im Zwei-Stunden-Takt zwischen Schorndorf und Welzheim, dabei gelten die üblichen Tickets wie das Deutschlandticket. Für Fahrten mit den historischen Dampfzügen an den anderen Tagen sind dagegen Sonderfahrscheine erforderlich. Infos via www.schwaebische-waldbahn.de.

Wer den Tag für einen Ausflug in den Schwäbischen Wald nutzt, kann mehrere Ziele verbinden. In Spiegelberg öffnet das Besucherbergwerk Wetzsteinstollen mit Führungen ab 13.30 Uhr (letzte um 16 Uhr), parallel fährt die Gartenbahn von 10 bis 18 Uhr und lädt zur Mitfahrt ein.

So wird aus dem Tag der Arbeit im Rems-Murr-Kreis eher ein Tag zum Feiern, Wandern und Zusammensitzen.