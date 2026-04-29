Tipps zum Tag der Arbeit: Wohin am 1. Mai? Diese Ausflüge lohnen sich

Vom Familienfest über Wein und Waldbahn bis hin zu Party: Rund um den 1. Mai bieten sich im Rems-Murr-Kreis viele Ziele für einen abwechslungsreichen Feiertag – und den Tanz hinein.
Ob reintanzen, hinwandern oder zusammenhocken – rund um den 1. Mai wird im Rems-Murr-Kreis gefeiert. Vom traditionellen Maibaumstellen über große Familienfeste bis hin zu Hocketsen in den Weinbergen reicht das Programm – oft dicht getaktet vom Vorabend bis weit ins Wochenende hinein. Den Auftakt machen vielerorts die Maibaumfeste am 30. April.